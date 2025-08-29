A edição de 2025 do Roteiro Gastronômico de Americana promete ser a maior da história da cidade. O evento, organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, acontece de sexta-feira (29) a domingo (31) na Avenida Antônio Pinto Duarte, na região do portal de entrada do município. A entrada é solidária: basta doar 1 litro de óleo, que será revertido ao Fundo Social de Solidariedade para apoiar famílias em situação de vulnerabilidade.

O evento integra as comemorações dos 150 anos de fundação de Americana e contará com uma ampla praça de alimentação e shows musicais de peso. Mais de 40 opções gastronômicas, entre pratos salgados e doces, estarão concorrendo no Concurso Gastronômico, que distribuirá R$ 10 mil em prêmios, decididos por votação popular e por um júri técnico. Em 2024, o evento reuniu 35 mil pessoas em três dias de evento.

“Estamos animados para o início do Roteiro Gastronômico de Americana 2025. Será uma grande festa para celebrar com muito carinho os 150 anos de nossa cidade e queremos ver todos por lá”, disse o prefeito Chico Sardelli.

Nesta sexta-feira, a agenda começa às 17h e será animada pelas bandas 80ers e Ultraje a Rigor, que traz a Americana sucessos como “Nós Vamos Invadir Sua Praia”, “Ciúme”, “Inútil” e “Eu Me Amo”.

No sábado, a partir das 15h, se apresentam ao público Isa Siqueira, Do Palco Pro Buteco, Ricardo e João Fernando e Sami Rico, que retorna ao Roteiro após grande sucesso em 2024.

O último dia de programação será domingo, a partir das 12h, com as atrações New Samba, Já Tá Dentro e o grande show de encerramento com Roupa Nova, com clássicos de todas as épocas, como “Whisky a Go Go”, “Dona”, “Coração Pirata” e “Anjo”.

Programação

“A programação gastronômica e musical está imperdível e quem gosta de boa música e bons pratos não pode perder esta oportunidade de provar as receitas preparadas pelos empreendedores de nossa cidade. Com certeza teremos um grande Roteiro”, declarou o vice-prefeito Odir Demarchi.

O público presente também poderá curtir atrações como a “Tirolesa FAM”, com mais de 10 metros de altura, a Feira Ameriart de artesanato local e um Espaço Kids dedicado à diversão das crianças.

“Celebramos os 150 anos de Americana com a maior festa do nosso calendário. O público encontrará um cardápio diversificado, pratos incríveis e atrações para todas as idades, nesta grande comemoração da gastronomia local. A administração Chico Sardelli e Odir Demarchi está dedicada a proporcionar boas memórias neste aniversário da cidade, então fica o nosso convite a todos”, afirmou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O Roteiro Gastronômico 2025 é uma realização da Prefeitura de Americana, com produção da Bokme! Produções, apoio da Suzano e parceria das empresas Americana Shopping, AVT Incorporadora e Supermercado São Vicente, por meio do Programa Conexão Cultura.