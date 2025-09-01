Mais de 50 mil pessoas participaram da edição de 2025 do Roteiro Gastronômico Americana 2025, realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. O show da banda Roupa Nova encerrou a programação musical neste domingo (31), que registrou um público de 26 mil pessoas.

“Estamos muito felizes com a presença das famílias. Fizemos o maior e melhor Roteiro Gastronômico da história de Americana para celebrar os 150 anos de nossa querida cidade. Obrigado a todos os participantes, parceiros, apoiadores e principalmente ao público, vocês são 10!”, disse o prefeito Chico Sardelli.

Nos dias 29, 30 e 31 de agosto, mais de 40 estabelecimentos gastronômicos ofereceram opções de pratos doces e salgados no evento, realizado na Avenida Antônio Pinto Duarte, na região do Portal da Cidade, em uma verdadeira festa para valorizar a culinária e os produtores locais.

“Esse evento maravilhoso reúne o melhor de Americana: diversão, alegria, lazer e solidariedade com as doações para o Fundo Social. Foi bom demais ver tanta gente unida e feliz nesta grande festa. Obrigado pela presença de vocês, Americana!”, destacou o vice-prefeito Odir Demarchi.

Durante os três dias, grandes shows musicais embalaram o público, com destaque para as apresentações de Sami Rico, Ricardo e João Fernando e Ultraje a Rigor, além da grande atração de domingo, a banda Roupa Nova, que trouxe sucessos de todos os tempos, como “Sapato Velho”, “Meu Universo É Você”, “A Viagem” e “Os Corações Não São Iguais”, e canções imortalizadas pelo Beatles.

“Agradeço o prefeito Chico e o vice Odir pela confiança em nossa equipe para organizar esta grande festa em celebração aos 150 anos de nossa cidade. Planejamos o maior Roteiro de todos os tempos e deu certo! O público compareceu e se divertiu com verdade no coração, comemorando em grande estilo o aniversário da cidade”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Estrutura

O Roteiro teve esquema completo de segurança por meio de catracas para o registro de público, presença da Guarda Municipal de Americana (Gama) e de ambulâncias. O evento foi organizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com entrada solidária mediante a doação de 1 litro de óleo para famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

A programação incluiu ainda o Concurso Gastronômico, que premiou três pratos selecionados por votação popular e pelo júri popular convidado. O grande vencedor foi Junião Lanches, seguido por MacDoo Burguer e La Brasa Burger.

O evento teve produção da Bokme! Produções, apoio da Suzano e patrocínio das empresas Americana Shopping, AVT Incorporadora e Supermercado São Vicente, por meio do Programa Conexão Cultura, idealizado para fomentar a produção cultural local por meio de apoios da iniciativa privada.

Além da gastronomia e da programação musical, o evento contou com diversas outras atrações como a “Tirolesa FAM”, Espaço Kids e feira de artesanato Ameriart.

Junião Lanches vence Concurso

Junião Lanches foi o grande vencedor do Concurso Gastronômico promovido dentro do “Roteiro Gastronômico Americana 2025”, que comemora os 150 anos da cidade. A empresa foi premiada com R$ 5,5 mil, além de troféu e certificado. O estabelecimento serviu o sanduíche Fissura Burger durante todo o evento.

Os segundo e terceiro lugares da competição ficaram para MacDoo Burguer e La Brasa Burger, com os pratos Blue Cheese Burger e Extra Cheese Bacon, respectivamente. O vice-campeão recebeu prêmio de R$ 3 mil e o terceiro colocado, de R$ 1,5 mil, além de troféus e certificados.

O anúncio dos vencedores ocorreu durante o terceiro e último dia de programação do Roteiro Gastronômico. “Estou muito feliz em estar prefeito no ano em que Americana completa 150 anos, é uma honra participar desse momento e celebrar com a população de nossa cidade”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“Só temos a agradecer a participação de todos que abraçaram o Roteiro Gastronômico e compareceram nesta festa maravilhosa. Obrigado. Viva, Americana!”, falou o vice-prefeito Odir Demarchi.

“O objetivo do Roteiro Gastronômico foi alcançado, a proposta do evento criado pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi é a valorização dos produtores locais, que desenvolvem pratos com forte identidade cultural e contribuem para transformar Americana em um polo de turismo”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A votação

A votação popular aconteceu das 17h de sexta-feira (29) e até 20h de sábado (30), por meio do banner do evento no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br). Dez finalistas foram escolhidos pelo público do Roteiro e, neste domingo, seus pratos passaram pelo crivo do júri técnico.

O corpo de jurados do Concurso Gastronômico foi formado pelos chefs Giba Pereira, Stefani Lopes e Butcha Giacomin, além da crítica gastronômica Cristina Pisoni. O júri teve ainda representantes de veículos de comunicação de Americana: Marlon de Freitas (Vox90), Jucimara Lima (O Liberal), Will Moreira (Portal de Americana), Fabinho Medeiros (Notícia FM), Mariana Jensen (Jornal da Cidade), Bruno Zancan (HJ News), Wagner Sanches (Tudo UP), Vitor Benzoni (Integra Americana), Aline Basanella (EntreNews), Alex Ferreira (Americana Post), Igor Guadagnin (Giro Americana), Felipe Malaquias (Azul FM), David Rodrigues (Jornal de Americana e Carlos Sisdelli (Cultura Mix). Completaram o grupo de avaliadores os secretários de Cultura de Americana, Vinícius Ghizini, e de Santa Bárbara d’Oeste, Evandro Félix.

O júri convidado avaliou critérios como sabor, apresentação, criatividade e custo/benefício. Confira a pontuação final:

1° lugar – Junião Lanches – 104 pontos

2° lugar – MacDoo Burguer – 101 pontos

3° lugar – La Brasa Burger – 92 pontos

O Roteiro Gastronômico 2025 aconteceu na região do portal de entrada de Americana, organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com produção da Bokme! Produções, apoio da Suzano e parceria das empresas Americana Shopping, AVT Incorporadora e Supermercado São Vicente, por meio do Programa Conexão Cultura.