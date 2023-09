Um sax roubado em Americana há quase 3 anos

foi recuperado em ação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG).O equipamento está avaliado em R$ 9 mil.

O sax roubado estava na região da Praia dos Namorados. Uma mulher de 49 anos foi autuada em flagrante por receptação.

O roubo aconteceu ainda em dezembro de 2020, um comércio foi invadido e cerca de 40 instrumentos musicais foram furtados. Um ano depois, um homem de 49 anos, foi preso e alguns objetos foram recuperados.

Já nesta quinta-feira, a mulher foi abordada em um carro e o saxofone foi localizado. Na sequência, através da numeração do instrumento foi constatado o delito em 2020.

A ocorrência foi encaminhada para a sede da DIG e a autoridade determinou o flagrante e arbitrou uma fiança de R$ 1,3 mil, que foi paga. A mulher foi liberada e o instrumento musical foi devolvido à vítima.

