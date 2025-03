Ladrões levaram os fios e deixaram às escuras uma escola de Sumaré esta semana. A Prefeitura informou na tarde deste sábado que os reparos na EM André de Nadai, localizada no Jardim Santa Carolina (Nova Veneza), foram concluídos na noite de sexta-feira (27).

As equipes da Secretaria Municipal de Educação e Serviços Públicos trabalharam para restabelecer a energia elétrica da unidade, que havia sido afetada pelo furto de fios de cobre.

Escola volta ao normal esta segunda

Com os reparos finalizados, as aulas serão retomadas normalmente na segunda-feira, 31 de março, no horário regular.

A Prefeitura Municipal de Sumaré lamenta o ocorrido e reafirma o compromisso com a segurança e o bem-estar dos alunos e da comunidade, encerra a nota.

