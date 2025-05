*GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA*

*FURTO DE VEÍCULO CONSUMADO* Frontier

*RUA JOSÉ CANINEO X ACACIAS, RESIDENCIAL NARDINI*

*BOGM:* 5462/2025

*BOPC:* HK8899/2025 e HK7115/2025

*DATA:* 21/05/2025

*HORÁRIO:* 17H22

*ANDAMENTO:* ENCERRADA

*VTR ROMU CANIL 236*

*SUB SCARAZZATTI*

*GCMF JULIANA*

*GCM ROSSI*

*VEICULOS ENVOLVIDOS*

FRONTIER AZUL GII7F37

FRONTIER PRETA FKG0I04

*SÍNTESE*

Esta equipe estava em patrulhamento preventivo pela Avenida Cillos sentido Parque Novo Mundo, ocasião em que recebeu a informação do Controle de que alguns indivíduos teriam Furtado uma

Frontier de cor azul e teria colidido com uma árvore pela Rua José Caninea pelo bairro Residencial Nardini. Diante a informação essa equipe deslocou até o local do fato onde em contato com a vítima Senhor Dirnei o mesmo relatou conforme versão

declarada. Pelo local, a equipe constatou o veículo Frontier de cor azul colidido com uma árvore e a placa dianteira já estava trocada, porém sem possibilidade de ver a mesma. Ato seguinte chegou pelo local a vítima da Frontier de cor preta, ora Senhor Fernando que relatou conforme declaração nesse Boletim de Ocorrência. Insta relatar que a Frontier de cor preta, após ter sido furtada juntamente com a frontier de cor azul, foi utilizada para dar fulga aos individuos apos a tentativa de trocar a placa da frontier de cor azul pelo local do fato. Diante o fato a equipe entrou em contato com a Central de Polícia Judiciária, onde a notícia crime foi passada a Autoridade Policial que deliberou pela solicitação da perícia no local do crime, bem como a lavratura do Boletim de Ocorrência. Compareceram no local do crime o Perito Fabiano e Fotógrafo Cristiane, ambos com a viatura S1495 da Polícia Científica, cumprindo o protocolo 40599/2025 e nos entregaram os objetos colhidos para apresentação na Delegacia de Polícia, lacres 6238988 (adesivo placa) e 6238987 (digitais). Veículo frontier de cor azul foi apreendido e liberado para vitima.