Na manhã desta terça-feira (1º), um comerciante de 32 anos foi baleado durante um assalto no bairro Santa Júlia, em Sumaré. O crime ocorreu por volta das 8h45, na Rua Felício Roggeri, quando dois homens armados abordaram a vítima no momento em que saía de casa.

Conforme informações da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), os criminosos chegaram em um veículo e obrigaram o homem a retornar com o carro para dentro da garagem. Em seguida, roubaram seu celular. E ao tentar fugir dos assaltantes, o comerciante acabou atingido por um disparo de arma de fogo na região do abdômen.

O comerciante foi socorrido por uma vizinha e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Matão, onde recebeu atendimento médico. Seu estado de saúde não foi divulgado.

A Polícia Civil solicitou perícia no local e o caso foi registrado como roubo no 4º Distrito Policial de Sumaré. As investigações continuam para identificar e localizar os autores do crime. Até o momento, ninguém foi preso.