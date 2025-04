Roubou a mãe, ameaçou bater e foi em cana

Um rapaz que roubou e ameaçou bater na própria mãe em Americana acabou sendo detido em ação da Gama (Guarda Municipal) esta segunda-feira. Ele teria roubado coisas da casa, se trancou no quarto e ameaçou bater na mãe.

O caso aconteceu na rua Aníbal Machado no jardim Nossa Senhora de Fátima (Profilurb), região do Zanaga.

Histórico da Ocorrência (ameaçou a mãe)

Por determinação da central de comunicações, esta equipe deslocou-se até o endereço supracitado para averiguar possíveis situação de violência doméstica e familiar. No local foi feito contato com a solicitante (parte 01) a qual relatou que seu filho (parte 02) teria se trancado no interior da residência impedindo sua entrada, além de proferir diversas ameaças e injúrias.

A vítima informou ainda que o autor alienou diversos bens domésticos – entre eles uma televisão, um forno micro-ondas, um botijão de gás e uma cafeteira elétrica – com o intuito de obter recursos financeiros para compra de substâncias entorpecentes.

Diante dos fatos narrados, considerando a situação de vulnerabilidade da vítima, bem como o histórico de ameaças, violências psicológicas e o risco iminente a sua integridade física e emocional, esta equipe procedeu com o devido registro da ocorrência e orientou a parte 01 quanto aos seus direitos.

Foi formalizada, ainda solicitação de medidas protetivas de urgência, nos termos da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) para garantir a segurança da vítima. Ocorrência registrada encaminhada autoridade policial competente Delegado Dr. Odair José Jaeger, para as providências cabíveis que gerou BOPC n. GF6143 – 1 DP. A parte 02 ficando presa a disposição da justiça.

