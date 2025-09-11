GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Santa Bárbara D’Oeste-SP
.🚨Equipe 01
.📍DATA: 11 de Novembro de 2025
.📍HORA: 11h33
.📍LOCAL: Avenida Antônio Pedroso, 2583
🛑 AVERIGUAÇÃO EM INDIVÍDUO EM FUNDADA SUSPEITA /
FURTO EM RESIDÊNCIA
Síntese:
Em patrulhamento pela zona leste foi noticiado pelo CICOMM que um veículo RENAULT/SANDERO cor prata estaria envolvido em um furto a residência pelo bairro Rochelle em data pretérita e que o mesmo havia acabado de passar pela muralha digital do município sentido centro/bairro zona leste. De posse destas informações o veículo suspeito foi abordado na Avenida do Pedroso. O condutor e veículo foram averiguados e nada ilícito encontrado.
Em diálogo com o motorista 37 anos, ele confessa ter envolvimento no furto da residência ora informada e que estaria ainda na prática delituosa em diversos outros crimes.
Em pesquisa junto ao sistema informatizado, o veículo Sandero constava restrições referentes ao licenciamento que estava vencido.
Diante dos fatos o condutor e o veículo Sandero foram apresentados no 2° Distrito Policial e após a Autoridade Policial tomar conhecimento do ocorrido, deliberou pela lavratura do BO PC averiguação de furto e a apreensão do carro ao Pátio único pelo guincho conveniado a Prefeitura Municipal. O suspeito foi liberado após o registro da ocorrência.