Um rapaz suspeito de furtar uma caminhonete Nissan Frontier, no estacionamento do Hospital São Francisco, em Americana acabou detido em Santa Bárbara d’Oeste na tarde desta quarta-feira (7).

A parada ao motorista malandro foi feita pela Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, que acabou prendendo o jovem.

A equipe do Canil, com apoio da viatura 155, localizou o veículo estacionado no Distrito Industrial 1 após patrulhamento com base nas informações recebidas. Populares indicaram a direção tomada pelo suspeito, que foi abordado nas proximidades.

Mais coisa roubada dentro da Frontier

Com o rapaz, os guardas encontraram a chave reserva do carro, um perfume e um óculos. Ele confessou participação no furto e foi encaminhado ao 3º Distrito Policial, onde teve a prisão em flagrante ratificada por furto qualificado (art. 155, §4º, inc. III do Código Penal). Ele permanece à disposição da Justiça.