Um homem que roubou itens como nutella e leite moça em um mercado de bairro na tarde desta segunda-feira em Americana acabou detido em ação da Guarda Municipal (Gama).

VACJ, de 38 anos, foi detido após ser denunciado por funcionários do supermercado Paraná na região da Praia Azul.

Abaixo a resenha feita pelos agentes da GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA

Equipe C

Furto em estabelecimento Comercial

Data 07/04/25 Horário 14:00 Local Rua Dom Pedro II

Preso V. A. C. J 07/11/87 Após receber denúncia de furto no comércio Empório Meia Cura onde havia imagens de segurança esta equipe repassou as demais viaturas onde o indivíduo foi abordado na Rua Carlos Gomes o qual estava nas características da imagem.

Além da Nutella, mais coisas

Na Mochila que carregava havia vários produtos sendo do comércio solicitante e também outros que após levar para reconhecimento no supermercado Paraná o qual era próximo ao Solicitante foi reconhecido de pronto. Apresentado os fatos a Delegacia de Polícia parte foi autuada em flagrante.

