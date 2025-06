O vereador Dr. Wagner Rovina (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura a realização de uma reforma completa no Banco de Sangue do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”.

Segundo o parlamentar, o banco de sangue é essencial para o funcionamento da rede pública de saúde, sendo responsável pelo fornecimento de hemocomponentes para cirurgias, atendimentos de urgência e tratamentos contínuos. No entanto, a estrutura atual apresenta problemas como espaços físicos limitados, equipamentos defasados e ambientes inadequados para coleta e triagem, além da falta de estrutura apropriada.

“A doação de sangue é um gesto nobre e salva vidas. É dever do poder público garantir que esse processo ocorra em um ambiente seguro, acolhedor e com a infraestrutura necessária. A reforma é urgente e precisa ser tratada como prioridade”, afirma Dr. Rovina.

No documento, o vereador propõe a modernização completa do espaço – com adequações às normas técnicas e sanitárias –, melhoria no fluxo de atendimento e ampliação da capacidade de captação de doadores. O parlamentar também informou que está em busca de apoio para viabilizar recursos, por meio de emendas parlamentares e convênios com outras esferas de governo.

“Estamos trabalhando para garantir emendas que viabilizem essa reforma o mais breve possível. A estrutura atual não condiz com a importância do serviço que é prestado à população”, reforçou o vereador.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (24) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

