O vereador Dr. Wagner Rovina (PL) reuniu-se na segunda-feira (5) com o diretor da Faculdade de Americana, Gustavo Azzolini, para tratar da ampliação das parcerias existentes entre o município e a instituição de ensino, com foco especial nos cursos de Educação Física e Nutrição.

Durante o encontro, foram discutidas novas possibilidades de cooperação técnica e pedagógica, com o objetivo de fortalecer projetos sociais, esportivos e de promoção da saúde no município. “O fortalecimento da parceria entre a administração pública e as instituições de ensino superior é essencial para promover políticas públicas mais eficientes e humanas. Ao aproximar os cursos de Educação Física e Nutrição da realidade da nossa população, conseguimos não apenas proporcionar experiências práticas de qualidade aos estudantes, mas também ofertar serviços que impactam diretamente na saúde, na prevenção de doenças e na qualidade de vida dos cidadãos”, ressaltou Dr. Rovina.

Na ocasião, também foram destacados os convênios atualmente vigentes entre a prefeitura e a entidade de ensino, com ênfase no projeto “Escolinha FAM”, que oferece gratuitamente à população atividades esportivas como vôlei de areia, futevôlei e beach tênis, promovendo o bem-estar físico e a inclusão social de crianças. “Vamos conversar com as secretarias municipais para ver a possibilidade de instalação de núcleos permanentes de atendimento nutricional e esportivo em espaços públicos da cidade”, concluiu o parlamentar.