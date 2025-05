O vereador Dr. Wagner Rovina (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento pedindo informações da prefeitura sobre ações de fiscalização e de educação preventiva relativas ao uso de cigarros eletrônicos em Americana.

No documento, o parlamentar relata o aumento do consumo dos cigarros entre adolescentes e jovens e destaca que a prevenção e a educação em saúde são medidas fundamentais para o enfrentamento de comportamentos de risco e para a formação de hábitos saudáveis desde a infância e a juventude.

“O uso de cigarros eletrônicos tem crescido de forma preocupante entre adolescentes. A ciência já demonstrou os riscos graves que esses produtos oferecem, como doenças respiratórias, cardiovasculares, bucais e até câncer. Precisamos garantir que o município esteja fiscalizando com rigor e promovendo educação em saúde para proteger nossa juventude”, aponta.

No requerimento, Dr. Rovina pergunta se são promovidas ações educativas pelo município para conscientização da população, como campanhas escolares, palestras ou outras iniciativas voltadas à prevenção do uso desses dispositivos; se as ações são realizadas em parceria entre as secretarias de Saúde e de Educação; e se o município participa ou desenvolve campanhas em conjunto com o governo do estado ou com o Ministério da Saúde.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira, dia 13. Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.