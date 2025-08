Na sessão desta terça-feira (5), no retorno do recesso parlamentar, a vereadora Professora Juliana (PT) voltou a criticar publicamente o chefe de Gabinete da Prefeitura de Americana, Franco Sardelli. A petista se diz perseguida politicamente e pediu a sua responsabilização. No final, o vereador Dr. Wagner Rovina (PL) disse que “Franco Sardelli está certo”, causando a irritação da vereadora. Em seguida, Rovina acusou-a de fazer “gesto obsceno” durante sua fala e ambos trocaram farpas.

Acalmar ânimos

Foi necessária a intervenção do presidente da sessão, Thiago Brochi (PL), para acalmar os ânimos. A vereadora utilizou o tempo de explicação pessoal para rebater FS, a quem acusa de tentar rotulá-la como ‘propagadora de fake news’. “Ele que faz fake News, ao dizer que eu faço Fake News”, rebateu Professora Juliana. A parlamentar disse que o governo Chico Sardelli (PL) estaria “incomodado” com suas ações de fiscalização, principalmente com relação a obras e os impactos ambientais, além da licenças necessárias.

A petista alega que Franco faz ‘desinformação’ e tem uma “percepção equivocada da realidade”, com o intuito de depreciar seu trabalho parlamentar através de ‘falas mal-intencionadas’. “É uma postura de perseguição política”, acusa Professor Juliana. “Precisa ser denunciada e responsabilizada essa conduta. É um ataque rasteiro. O meu mandato exige respeito”, argumentou. Segundo ela, FS tem uma posição de privilégio e poder.

Microfone

Na semana passada, durante o lançamento do Roteiro Gastronômico no Shopping Americana, Franco Sardelli fez uma ironia quando terminou sua fala. Ele se dirigiu à cerimonialista e pediu novamente a palavra, para fazer uma brincadeira com o filho. E ao devolver o microfone, disparou: “Estou pedindo o microfone e não pegando, como fez a Juliana”. Ele se referiu ao episódio em que a vereadora pegou o microfone na cerimônia de entrega da reforma da Maternidade do Hospital Municipal.