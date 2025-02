Rovina solicita emenda para banco de sangue do HM

O vereador Dr. Wagner Rovina (PL) reuniu-se nesta sexta-feira (14) com o deputado federal Antônio Carlos Rodrigues (PL-SP) para solicitar a apresentação de uma emenda parlamentar destinando recursos federais para a reforma do Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Durante a reunião, o vereador enfatizou a importância do investimento para melhorar a infraestrutura do serviço de hemoterapia do hospital e solicitou apoio do Governo Federal para a modernização do espaço. “O Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é um serviço essencial para a saúde pública, atendendo pacientes de Americana e região para garantir transfusões, cirurgias e tratamentos médicos. Precisamos garantir melhores condições de trabalho para os profissionais e um espaço mais adequado para a coleta e armazenamento de sangue, beneficiando diretamente a população de Americana”, destacou Dr. Rovina.

O deputado Antônio Carlos Rodrigues demonstrou receptividade à solicitação e afirmou que estudará a possibilidade de destinar uma emenda parlamentar para viabilizar as melhorias. “A saúde pública sempre será uma prioridade. Sabemos da importância desse serviço e vamos avaliar a viabilidade dessa solicitação para buscar os recursos necessários”, afirmou o deputado.

“O nosso compromisso é continuar acompanhando de perto esse pedido, reforçando a importância da reforma do Banco de Sangue junto às esferas estadual e federal. Com o apoio do deputado, esperamos que esse investimento seja viabilizado o quanto antes, garantindo um serviço de qualidade para milhares de pacientes que dependem desse atendimento essencial”, concluiu Dr. Rovina.

