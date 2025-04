O vereador Dr. Wagner Rovina (PL) esteve na segunda-feira (7) no bairro Antônio Zanaga para realizar uma visita técnica às obras da nova Unidade Básica de Saúde (UBS), que está sendo construída no local onde funcionava o antigo posto 10. A nova unidade irá oferecer todos os serviços da Atenção Primária, incluindo consultas com clínico geral, pediatra e ginecologista, procedimentos de enfermagem, aplicação de vacinas, aferição de pressão arterial, testes laboratoriais, acompanhamento pré-natal, entre outros atendimentos essenciais.

“O acompanhamento dessas obras é essencial para garantir que a população receba um serviço de qualidade. Com o novo posto, toda a população do Zanaga vai ter acesso à principal porta de entrada do SUS com muito mais qualidade, em um espaço novo e adequado para receber cada usuário e cada profissional. A nova UBS trará mais dignidade e estrutura à saúde do bairro, atendendo uma demanda antiga da comunidade. Mais um avanço significativo proporcionado para a Saúde de Americana”, destacou o vereador.

Já o vereador Jean Mizzoni (Agir) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara de Americana solicitando informações da prefeitura sobre o serviço de enfermagem oferecido por empresa terceirizada em escolas da rede municipal. No documento, o parlamentar afirma que moradores do bairro Parque Universitário relataram problemas recorrentes relacionados à atuação da empresa terceirizada responsável pelos serviços de enfermagem nas escolas da rede municipal.

“De acordo com os relatos de usuários da rede, quando o profissional designado para uma unidade se ausenta, seja por falta, afastamento ou outros motivos, não há uma substituição imediata, deixando a escola sem atendimento de enfermagem durante esse período”, explica Jean. Ainda no documento, o parlamentar afirma que a ausência compromete significativamente a segurança e o bem-estar dos alunos, especialmente aqueles que necessitam de suporte contínuo devido a condições de saúde específicas.

“As crianças que precisam dos serviços de uma enfermeira todos os dias muitas vezes acabam não indo para a escola devido à insegurança de suas mães. Essa situação não apenas afeta a rotina das crianças, mas também prejudica significativamente seu aprendizado e desenvolvimento educacional”, conclui. O vereador pergunta no requerimento se a prefeitura está ciente do problema, qual é a taxa de rotatividade dos profissionais, em caso de ausência de um profissional em sua unidade, qual é o tempo médio para sua substituição e se a Prefeitura tem interesse em renovar o contrato ou planeja abrir um novo processo licitatório. O requerimento foi encaminhado à prefeitura para resposta.