Royal Palm Plaza tem programação especial

Royal Palm Plaza Resort, em Campinas, tem programação especial para as crianças e pacote com desconto para feriado prolongado

Veja notícias internacional e turismo

A menos de 90 minutos de São Paulo e de fácil acesso para quem chega a Campinas pelas rodovias ou pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, o Royal Palm Plaza Resort é uma opção para famílias e casais que desejam curtir o feriado prolongado de abril – de Páscoa e Dia de Tiradentes, entre os dias 17 a 21. Além de uma programação especial voltada para as crianças, sua completa infraestrutura de lazer e aquática e das diversas opções gastronômicas, o resort também terá desconto na compra de pacotes para o período.

Para entreter as crianças de todas as idades, o hotel montou uma programação especial para o feriado prolongado. Dentre as atividades, entrega de ovos nos quartos pela Fofa Flor, caça aos ovos com as crianças, oficinas, teatros e gincanas, música ao vivo e muito mais. Além das ações especiais, as crianças podem desfrutar de toda a estrutura aquática e de lazer do resort, com o acompanhamento de monitores.

O resort também oferece programa de atendimento personalizado para crianças com deficiências, especificamente cognitiva, auditiva e física, com desenvolvimento de ações e atividades específicas e espaços adequados para receber e oferecer uma experiência cada vez melhor de hospitalidade para esse público.

Para os pais e casais, além da infraestrutura esportiva e das piscinas, o Royal Palm Plaza Resort oferece uma oportunidade única para viver as experiências gastronômicas oferecidas pelos sete restaurantes e bares espalhados em suas dependências, dentre eles, o Bistrô La Palette, de sofisticada culinária francesa, e o Bar Pessoa, com música ao vivo à noite.

Para este feriado prolongado, o resort lançou uma promoção por tempo determinado. Na reserva de quatro noites – check-in no dia 17 e check-out no dia 21 – o cliente paga apenas três pernoites. Serão quatro noites de hospedagem com pensão completa

O Royal Palm Plaza Resort é um destino 5 estrelas que combina conforto e lazer em um só hotel do interior de SP. Suas acomodações contam com detalhes sofisticados, como banheiras de hidromassagem e vistas panorâmicas para a piscina. O resort oferece, ainda, uma infraestrutura completa para todas as idades, incluindo quadras de tênis, áreas de arco e flecha, clubes infantis e uma academia. Além disso, para o bem-estar dos hóspedes, há serviços de massagem, sauna e uma piscina aquecida coberta.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP