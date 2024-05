Com a chegada do mês das noivas, a corrida pelos preparativos para o casamento está a todo vapor. No entanto, um aspecto muitas vezes negligenciado é a preparação da pele. Para garantir um visual deslumbrante no grande dia, especialistas recomendam cuidados específicos, tanto em casa quanto em consultórios especializados.

“A preparação antecipada é crucial”, destaca a Dra. Marília Acioli, dermatologista da Clínica Áurea. “Começar os cuidados com a pele pelo menos três meses antes do casamento proporciona tempo suficiente para alcançar resultados de qualidade e garantir uma pele deslumbrante no dia da cerimônia.”

Quem tem se preparado com antecedência é a empresária Ivana Fadul, que irá subir ao altar no próximo dia 24 de maio, quando também completará 50 anos. Para garantir que no casamento e no aniversário a pele esteja perfeita, mantém rotineiramente a skincare em dia e, além de se certificar de usar o protetor solar, evita exposição ao sol para evitar manchas na pele.

“Comecei um ano antes e pedi à Dra. Rebeka Sobral que elaborasse um planejamento para que eu pudesse estar com a pele linda para o dia do casamento. Além do cuidado em casa, foi feito um trabalho para melhorar a qualidade da pele e a flacidez, associando tecnologias e injetáveis. Fiz bioestimulador de colágeno, fios de PDO para a papada, ultrassom microfocado, rádio frequência”, relata.

Segundo dados atualizados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, mais de 70% das noivas buscam tratamentos dermatológicos antes do casamento para melhorar a aparência da pele. No entanto, não basta seguir ‘receitas milagrosas’ sem orientação. Dra. Marília enfatiza a importância de ajustar a rotina de skincare de acordo com as necessidades individuais de cada noiva, utilizando produtos adequados e benéficos para a pele.

Além disso, é fundamental estabelecer prioridades de embelezamento. Identificar áreas do rosto que podem ser aprimoradas, como lábios, queixo ou sobrancelhas, pode fazer toda a diferença para alcançar a melhor versão de si mesma.

O uso estratégico de ácido hialurônico é um toque final frequentemente considerado pelas noivas. “Esse procedimento proporciona melhorias sutis, como realce das bochechas e dos lábios, e pode ser realizado até um mês antes do casamento, oferecendo resultados rápidos e previsíveis”, explica Dra. Marília.

Em resumo, a preparação da pele para o casamento requer planejamento, cuidados personalizados e, às vezes, tratamentos especiais. Ao adotar uma abordagem holística para o cuidado da pele, as noivas podem garantir que estarão deslumbrantes no dia mais importante de suas vidas.

Dra. Marília ressalta ainda a importância de cuidados adicionais, como a proteção solar. “Evitar o excesso de exposição ao sol é fundamental para evitar surpresas desagradáveis no dia do casamento”, alerta a especialista.

A dermatologista destaca ainda a relevância de uma alimentação equilibrada. “Embora não seja essencial mudar drasticamente os hábitos alimentares, é importante manter uma dieta saudável, principalmente antes do casamento”, orienta.

Com todos esses cuidados em mente, as noivas podem garantir que estarão radiantes e confiantes no momento mais especial de suas vidas, contando com a expertise e tratamentos de alta qualidade.