Será realizado no próximo sábado, dia, a 2ª edição da Campanha “Doe Sangue Doe Vida” de 2025. A ação é uma parceria entre a Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria Municipal de Saúde, e o Lions Clube, e tem o objetivo de atrair novos doadores. O material arrecadado vai para o Hemocentro do Hospital de Clínicas da Unicamp.

A coleta vai acontecer das 8h30 às 12h, no Ambulatório de Especialidades Médicas, localizado na Avenida João Pessoa, nº 833, no Bosque dos Cedros. Podem participar pessoas com idade entre 16 e 69 anos, em boas condições de saúde.

Na primeira campanha deste ano, realizada em fevereiro, foram 116 candidatos à doação, dos quais 101 estavam aptos a doar. Entre eles, 39 doaram sangue pela primeira vez. A ação também possibilitou o cadastro de 10 possíveis doadores de medula óssea. 404 vidas serão salvas, visto que cada bolsa de sangue consegue salvar até 4 pessoas. Nas quatro edições promovidas em Nova Odessa ao longo de 2024, foram 314 bolsas arrecadadas no total.

“Muita gente ainda desconhece a importância de doar sangue. A doação não dói, não altera o peso, não afina ou engrossa o sangue, nem causa fraqueza e ainda pode salvar até quatro vidas. Sangue não se compra nem se vende, apenas se doa, com amor e solidariedade”, destacou a presidente do Lions Clube de Nova Odessa, Rita Jirschik da Cruz.

Convite

Rita fez um convite à população: “Se você tem entre 16 e 18 anos, venha acompanhado de seu responsável legal, portando documento com foto. Se tem entre 18 e 60 anos e está com a saúde em dia, venha doar pela primeira vez. Caso já for doador, você pode doar até os 69 anos. Todos serão acolhidos com carinho, e a equipe está pronta para tirar qualquer dúvida”, afirmou.

Ela aproveitou para agradecer mais uma vez a parceria com o Hemocentro da Unicamp e com a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. A campanha tem também o apoio da Polícia Militar, Colégio Conexão, Escoteiros do Ar, ETEC (Escola Técnica Estadual) e Faculdades Network.

As coletas periódicas ocorrem quatro vezes ao ano e visam repor os estoques de sangue do Hemocentro, que cede bolsas para os pacientes do município e de dezenas de outras cidades da região.

Para doar sangue, é necessário ter entre 18 e 69 anos, ou a partir de 16 anos com autorização presencial do responsável legal. O doador deve pesar mais de 50 kg, estar bem de saúde, ter dormido ao menos seis horas na noite anterior, e não ter consumido bebida alcoólica nas últimas 24 horas. Não é necessário estar em jejum.