Sabrina Carpenter é a nova ícone do Fortnite Festival

A superestrela vencedora de dois GRAMMY®, Sabrina Carpenter, trará seu estilo único a partir de amanhça, dia 8 de abril, como a ícone da Temporada 8 do Fortnite Festival. Faixas musicais como “Juno” e “Nonsense” ficarão disponíveis no passe de múúsica da temporada e também na loja de ítens. A mesma coisa para o traje da Sabrina Carpenter, que reproduz o figurino da última turnê da cantora.

Boa notícia: os jogadores poderão desbloquear recompensas gratuitas e premium no passe de música ganhando recompensas em qualquer experiência do Fortnite, não apenas no Festival. E para resgatar as recompensas premium conforme ganhar XP, basta o jogador comprar o passe por apenas 1.400 V-Bucks ou adquiri-lo através do Clube Fortnite.

Ao comprar o passe, o jogador desbloqueia imediatamente o Traje Sabrina Carpenter em Turnê, incluindo o estilo LEGO. Esse traje apresenta um babydoll amarelo bordado, inspirado no que ela usou em sua turnê mais recente – desenhado pela Victoria’s Secret, em colaboração com o estilista de celebridades Jared Ellner – além de joias assinadas pela Maison Raksha. No final do passe, um estilo alternativo do traje poderá ser desbloqueado. Criado pelos mesmos designers, ele traz um body amarelo bordado, baseado no figurino da turnê usado com o babydoll.

A partir desta temporada, a maioria dos gestos de dança do Fortnite será chamada de Gestos de Dança no Vestiário. Enquanto o jogador usa um Gesto de Dança, qualquer pessoa pode entrar na dança apertando um botão – mesmo que não tenha o gesto.

Os fãs poderão conseguir dois novos Gestos de Dança inspirados na Sabrina nesta temporada – o Gesto Taste e o Gesto Please Please Please – ambos coreografados para suas respectivas músicas e tocando trechos das faixas.

Agora, os jogadores também poderão adquirir as músicas Please Please Please, Taste, Juno e Nonsense com o passe de música da Temporada 8 e encontrar ainda mais faixas da Sabrina na loja, incluindo Espresso e Feather, que estão de volta.

Mais itens:

O traje Sabrina Carpenter Pronta para a Turnê apresenta uma saia e botas inspiradas nos figurinos que Sabrina usou na última turnê, criadas por Ludovic de Saint Sernin e Michael Schmidt Studios, respectivamente. O traje também inclui um anel assinado pela joalheria Maison Raksha, com styling de Jared Ellner. Disponível nos estilos padrão Rosa, Azul Bebê e LEGO.

O acessório para costas bolsa da SC é uma bolsa com marcas de batom, disponível nos estilos padrão Rosa e Azul Bebê.

Já o Rastro de Fumaça Quedinha por Você fará todo mundo se apaixonar enquanto cai do Ônibus de Batalha.

E o Microfone da Sabrina promete uma químia incrível em toda a experiência.

Músicas no Fortnite Festival

As seguintes músicas de Sabrina Carpenter estarão disponíveis como faixas musicais a partir de 8 de abril:

“Please Please Please” – disponível para compra no pacote A Sweet Little Bundle ou individualmente na Loja do Fortnite.

“Juno” – disponível após a compra e progressão no Music Pass.

“Nonsense” – disponível após a compra e progressão no Music Pass.

“Taste” – disponível na Loja do Fortnite.

“Espresso” – retornando à Loja do Fortnite.

“Feather” – retornando à Loja do Fortnite

