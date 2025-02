União entre a artista e marca austríaca de cristais ganhou, no último Carnaval, destaque nos canais globais da Swarovski por look exclusivo e define um capítulo brilhante à marca e escrito no Brasil

A parceria entre Swarovski e Sabrina Sato, que já rendeu momentos icônicos no Carnaval, ganhou um novo capítulo no ensaio técnico da escola de samba Unidos de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, no último sábado. A fantasia da artista, mais uma vez elaborada com exclusividade pela marca austríaca de cristais, promete brilhar com uma combinação única de arte, design e tradição. Neste ano, o stylist Pedro Sales, responsável pelo look de Sabrina, se inspirou em estéticas ousadas e vanguardistas, como o punk, o gótico e o universo das bruxas. Essas influências ganham vida em uma fantasia arrojada, com fortes referências ao estilo inconfundível de Judy Blame, ícone da moda underground e criador de tendências.

A peça é adornada com cristais de diversas famílias de produtos Swarovski, incluindo os requisitados cristais da família Swarovski Millenia, sinônimo de brilho e sofisticação. Para complementar o visual, peças especiais também foram criadas por Giovanna Engelbert, a diretora criativa da marca, que traz sua assinatura contemporânea e inovadora ao design. Sabrina Sato, em sua essência de musa do Carnaval, mais uma vez se transforma em um cristal vivo, sendo o centro das atenções com uma fantasia que, sem dúvida, será um símbolo de ousadia e glamour neste ano. A colaboração entre Pedro, Sabrina e Giovanna, já reconhecida por sua grandiosidade e criatividade no Carnaval de 2024, agora se fortalece com uma nova parceria deslumbrante, que promete ser um dos maiores destaques do Carnaval 2025. A união com a Swarovski, conhecida por transformar fantasias em verdadeiras obras de arte, segue evoluindo, refletindo o brilho inconfundível da marca e a energia vibrante de Sabrina Sato no maior espetáculo brasileiro.