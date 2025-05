Com a chegada das temperaturas mais amenas e ciente de seu importante papel na comunidade, o Tivoli Shopping retoma o projeto “Sacola do Amor”, uma ação solidária voltada à arrecadação de roupas, agasalhos, cobertores, edredons e calçados em bom estado de uso e que integra a Campanha do Agasalho.

O centro de compras é um dos pontos oficiais de coleta da iniciativa promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de Santa Bárbara d’Oeste. A ação, que reforça o compromisso do shopping com o acolhimento e o bem-estar das famílias que mais precisam, acontece até o dia 31 de julho.

A Campanha do Agasalho de 2025 tem o slogan “Doe carinho em forma de agasalho”. No Tivoli, a já tradicional Sacola do Amor está instalada em frente à loja Marisa para receber roupas, agasalhos, cobertores, edredons e calçados em bom estado de uso. Com a temática “Doe amor, por amor”, a Sacola do Amor reforça o apelo à solidariedade e ao cuidado com o próximo.

“O Tivoli acredita no poder da colaboração e da empatia, especialmente em tempos em que tantas pessoas enfrentam o frio sem a proteção necessária. Participar da Campanha do Agasalho, sendo um dos pontos oficiais de coleta, é uma forma de reafirmarmos nosso compromisso com a comunidade e de abrirmos espaço para que nossos clientes também possam fazer a diferença”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do shopping.

As doações arrecadadas serão destinadas a equipamentos sociais da Promoção Social, como os CRAS (Centros de Referência de Assistência Social), NAS (Núcleos de Atendimento Social), entidades assistenciais e ações realizadas nas escolas municipais, beneficiando diretamente famílias em situação de vulnerabilidade.