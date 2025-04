A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) realizou nesta sexta-feira (11), no Teatro Municipal Manoel Lyra, o sorteio dos endereços para as famílias habilitadas para novas moradias de interesse social, construídas na Avenida Sebastião de Paula Coelho, no Romano.

Ao todo são 372 imóveis em construção e nesta primeira etapa foram sorteadas 186 unidades que deverão ser entregues nas próximas semanas. O sorteio definiu a ocupação das famílias em cada bloco.

O empreendimento habitacional faz parte do Programa de Parcerias com Municípios, com investimento de cerca de R$ 70 milhões, em parceria entre Prefeitura e Governo do Estado, por meio da CDHU.

Apartamentos do sorteio

Cada apartamento de 47,87m2 de área útil terá sala de estar e de jantar, cozinha, dois quartos, banheiro, área de serviço e varanda. Os prédios de oito andares contarão com elevador e nas áreas comuns serão implantados todos os equipamentos para o lazer e bem-estar, como quadra, playground, pista de caminhada e ciclovia, além de portaria.

Serviços de drenagem são executados na segunda etapa de asfaltamento no Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com o projeto da segunda etapa de asfaltamento no Cruzeiro do Sul. Máquinas e equipes de trabalho atuam nos serviços de drenagem, construção de guias e sarjetas, além de asfaltamento, em investimento de mais de R$ 7 milhões entre recursos oriundos de convênio com o Governo do Estado de São Paulo e próprios do Município.

A segunda etapa prevê os serviços nas ruas São Sebastião, João Folster, Sebastião Furlan, João Gonçalves Barroso, Coronel Hélio Caldas, Jornalista Antonio Leôncio de Oliveira, Jornalista Gustavo Ribeiro Escobar, Jornalista Joaquim Pereira de Arruda Neto, João Pereira, avenidas Iolanda Cones e Deputado José Salvador Julianelli.

