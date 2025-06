Sala de TV: como montar o ambiente perfeito em casa

Realize o sonho da sala de TV perfeita em casa

Para garantir conforto e bem-estar ao assistir filmes e séries, as arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos afirmam que é preciso planejar o ambiente seguindo questões como a distância entre sofá e tela, escolha do mobiliário, qualidade do áudio, iluminação e um toque da personalidade do morador

Projeto Dantas & Passos Arquitetura | Foto: Maura Mello

Para a dupla Danielle Dantas e Paula Passos, o segredo da sala de TV está na união entre ergonomia, tecnologia e aspectos individuais de cada morador.

Para assistir aquela comfort série, torcer pelo time do coração nas transmissões ao vivo dos jogos ou escolher um outro conteúdo disponível nas diversas plataformas de streaming, nada é mais convidativo do que aproveitar esse tempo em uma sala de TV e bem planejada.

O ambiente perfeito precisa ir além de um sofá gostoso e uma tela grande: para as arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos, responsáveis pelo escritório Dantas & Passos Arquitetura, a sala de TV precisa proporcionar uma experiência completa que alie ergonomia, tecnologia e, acima de tudo, bem-estar.

“Mais do que um ambiente de entretenimento, geralmente ela é também o ponto de encontro da família, principalmente à noite. Por isso, a iluminação deve ser suave, os móveis precisam conversar com a rotina e tudo deve estar ao alcance, com fluidez e praticidade“, ressaltam.

Tudo começa pelas medidas

Projeto Dantas & Passos Arquitetura

Uma parede com textura, madeira ripada ou papel de parede pode funcionar como moldura visual para a TV, valorizando a decoração

Para determinar as premissas do projeto, o primeiro passo, segundo as profissionais, é estabelecer a área disponível e entender como os moradores pretendem usufruir a sala. “Observamos o número de pessoas, a frequência e o tipo de conteúdo que será consumido. A partir disso conseguimos pensar em soluções que se adaptem ao estilo de vida de cada família“, explica Paula Passos.

A distância até o sofá dita o tamanho da TV

Projeto Dantas & Passos Arquitetura | Foto: Luis Gomes

As arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos afirmam que há uma regra que auxilia na definição do tamanho da TV, em polegadas.

Assim como um sofá é escolhido conforme o tamanho da sala, a mesma coerência se aplica na definição do tamanho da TV. “Muita gente sonha com uma tela gigante, mas será que a sala é compatível para receber?”, indaga Danielle. De acordo com ela, o exagero em comprar equipamento desproporcional com o ambiente impactam o desconforto visual.

A regra geral é multiplicar o tamanho da tela, em polegadas, por um fator entre 1,5 e 2,5 para obter a distância ideal em metros. Nessa matemática, para uma TV de 50 polegadas, por exemplo, a distância recomendada entre ela e o sofá varia entre 1,9 e 3,8 m.

Mas não é só isso: com o advento da tecnologia, a resolução do equipamento também é relevante. Modelos 4K ou 8K permitem uma visualização mais próxima e sem perda de qualidade, o que amplia as possibilidades de layout. Já as versões Full HD exigem distâncias um pouco maiores.

Além disso, é preciso garantir que o centro da tela esteja na altura dos olhos quando os usuários estiverem sentados. “Um erro comum é instalar a televisão muito acima, provocando dores no pescoço. A altura ideal depende do sofá ou das poltronas, por isso tudo deve ser pensado em conjunto“, pontua Danielle.

O protagonista do conforto

Foto: Eduardo Pozella

Além da tela, é preciso considerar as proporções dos móveis e o espaço de circulação.

A dupla do escritório Dantas & Passos Arquitetura pontua que 60 cm se constitui no vão mínimo entre o sofá e a mesa de centro ou rack

Se a televisão é a estrela da sala, o sofá é o protagonista do conforto e sua seleção deve ter em conta o décor, mas principalmente a ergonomia alinhada com a área livre. Sofás macios, com encostos altos e profundos são os mais recomendados para relaxar, assistir filmes ou tirar uma soneca no meio da tarde.

“Gosto de levar nossos clientes para testar o sofá na loja, pois o conceito de comodidade varia de pessoa para pessoa“, diz Paula que sugere um modelo com 70 a 100 cm de profundidade do assento para o melhor descanso das pernas. Sobre a altura, os muito baixos dificultam a movimentação de idosos ou pessoas com mobilidade reduzida.

Para espaços pequenos, os modelos retráteis são os mais adequados, enquanto em salas mais amplas sofás nas configurações ilha, modular ou com chaise entregam conforto extra e ainda contribuem para composições versáteis.

Layout, iluminação e acústica

Projeto Dantas & Passos Arquitetura | Foto: Maura Mell

Acompanhando o painel, os racks se popularizaram e são efetivos para organizar os aparelhos conectados com a TV.

Na distribuição dos móveis, as arquitetas priorizam o posicionamento que entrega boa circulação, não ocasione obstáculos visuais e facilite a convivência. As mesas de centro são peças estratégicas e não devem estar tão próximas a ponto de atrapalhar o ir e vir dos moradores, nem tão distantes a ponto de perder a eficiência.

Quanto à iluminação, Danielle indica uma luz indireta, suave e agradável para não criar reflexos na tela ou ofuscar a visão. Dessa forma, ela e Paula gostam de trabalhar com arandelas, sancas com fitas de LED embutidas ou luminárias com dimmer, que permitem controlar a intensidade conforme o momento. Cortinas, incluindo a versão blackout, e persianas também são bem-vindas para controlar a entrada de luz natural e reforçar o clima de cinema.

Já no quesito acústico, algumas simples deliberações fazem grande diferença na sala. Tapetes, cortinas e estofados ajudam a absorver o som, reduzir o eco e melhorar a experiência sonora. Em casos específicos, Paula explica que é possível buscar produtos que auxiliam na eliminação dos ruídos externos, em geral, pela localização do imóvel.

Tecnologia a favor do bem-estar

O home theater tradicional ainda é uma escolha valorizada por quem deseja uma experiência mais impactante. Porém, a dupla observa que as preferências estão mudando com a evolução dos equipamentos de áudio e vídeo. “Hoje vemos cada vez mais o uso de soundbars, caixas Bluetooth e sistemas de som mais discretos, porém de alta qualidade. O importante é que o projeto de marcenaria preveja locais adequados para acomodar os aparelhos, com ventilação suficiente para evitar superaquecimento e espaços para esconder os fios, deixando tudo mais organizado e esteticamente limpo“, aconselham.

Projeto Dantas & Passos Arquitetura | Foto: Maura Mello

Tomadas bem posicionadas e infraestrutura para passagem de cabos protegem fios aparentes.

Com a automação, também é possível integrar sistemas de som, iluminação, ar-condicionado e até cortinas em um único comando, proporcionando praticidade e comodidade aos moradores. Mesmo em versões simples, esses recursos fazem diferença na rotina e na forma como o ambiente é aproveitado.

Além da televisão, do sofá e dos equipamentos de áudio, outros elementos cooperam para transformar a sala de TV em um espaço realmente acolhedor. Personalizar o espaço com quadros, livros, objetos afetivos e objetos que representem os moradores tornam a sala ainda mais convidativa.

Sobre a Dantas & Passos Arquitetura

A Dantas & Passos Arquitetura desenvolve projetos de arquitetura e design de interiores para os segmentos residencial e comercial. Atuando no mercado desde 1996, as arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos valorizam os projetos que os clientes possam realmente aproveitá-los. Cores neutras e atemporais fazem parte da essência da dupla, que tem um vasto portfólio nas cidades de São Paulo, interior e Miami.

“Buscamos sempre pensar em soluções exclusivas e feitas sob medida para cada cliente, sempre respeitando os sonhos de cada um. Participamos pessoalmente de todas as etapas do projeto, desde a criação até os objetos de decoração.”

Dantas & Passos Arquitetura

@dantaspassos.arquitetura

