Salvamento de bebê motiva moção da vereadora Jacira Chávare

Salvamento de bebê- Como forma de reconhecer o ato em favor da vida da pequena Catarina, de apenas 10 dias, a Câmara de Americana aprovou, na sessão ordinária desta terça-feira (27), moção de aplausos da vereadora Jacira Chávare (Republicanos) aos guardas civis municipais M.Guilherme e Fausto, que atuaram para salvar a criança, que se engasgou com leite materno no último dia 16 deste mês, em plena região central da cidade.

Capacitados, os agentes realizaram a chamada “manobra de Heimlich” e conseguiram desobstruir as vias aéreas do bebê, que foi conduzido até uma unidade de saúde particular da cidade e passa bem.

De acordo com a corporação, os pais da bebê estavam com a recém-nascida na Rua Rio Branco, quando viram os guardas em patrulhamento preventivo e os acionaram. Muito abalada, a mãe da criança disse que a filha havia parado de respirar durante a amamentação. Capacitados, os guardas municipais iniciaram, ali mesmo no local, os procedimentos de primeiros socorros, colocando em prática manobras de desobstrução das vias aéreas da recém-nascida, possibilitando, felizmente, que a criança voltasse a respirar, nunca grande demonstração de competência técnica.

O salvamento

Prontamente, os guardas M.Guilherme e Fausto acompanharam a família até o Hospital Notre Dame, onde Catarina recebeu os atendimentos médicos necessários.Jacira lembrou que, recentemente, todos os servidores da Guarda Civil Municipal de Americana participaram de uma capacitação em Atendimento Pré-Hospitalar (APH), voltada ao atendimento de emergências durante o serviço, dentro do Estágio de Qualificação Profissional (EQP), que é realizado todos os anos pela GCM.

“Muitos não imaginam a grande contribuição da Guarda Civil Municipal no dia a dia da nossa população e pensam apenas que a efetividade se resume ao trabalho ostensivo de combate ao crime. Mas o trabalho dos agentes vai muito além disso, com ações orientativas nos comércios e à população, palestras diversas de conscientização de crianças e jovens nas escolas e até mesmo salvar vidas, como aconteceu neste caso com a pequena Catarina. Por isso, tenho muito orgulho de apresentar essa moção de aplauso como reforma de reconhecimento e agradecimento”, explicou Jacira.

