Samba d’Aninha na 26ª Festa da Negadinha da Usina Santa Bárbara

A 26ª edição da tradicional Festa da Negadinha da Usina Santa Bárbara já tem data marcada e promete mais uma vez emocionar o público com música, história e celebração. Com entrada gratuita, o evento será realizado no 29 de junho, domingo, das 9 às 18 horas, no Complexo Usina Santa Bárbara, localizado no Residencial Dona Margarida.

A atração principal deste ano é o grupo Samba d’Aninha, criado em 2011, que traz em seu repertório clássicos de grandes nomes do samba brasileiro como Clara Nunes, Alcione, Beth Carvalho, Dona Ivone Lara, Zeca Pagodinho, Moacyr Luz, Maria Rita, Jorge Aragão, Fundo de Quintal, Noel Rosa e Benito de Paula. Com uma proposta de resgate do samba raiz, a apresentação promete envolver o público em um clima de brasilidade, memória e alegria.

A programação tem início com a tradicional missa às 9 horas, seguida pelo levantamento do mastro em homenagem aos santos Antônio, João e Pedro. Às 10h30, a centenária Corporação Musical União Barbarense sobe ao palco, encantando o público com o talento instrumental de uma das mais tradicionais instituições culturais do Município.

Às 13 horas, sobe ao palco a Banda Estrela Perdida, com um tributo especial à dupla João Paulo & Daniel. Na sequência, às 15 horas, o cantor Raí Emanuel apresenta um repertório focado no sertanejo raiz. O encerramento fica por conta do Samba d’Aninha, às 17 horas, com uma performance que celebra a história do samba raiz.

Além das apresentações musicais, o público poderá aproveitar a gastronomia solidária, com venda de alimentos realizada por instituições sociais, e a Feira de Artesanato, com trabalhos autorais produzidos por artesãos locais e da região.

A Festa da Negadinha teve início em 1997 com o propósito de promover o reencontro dos ex-moradores da antiga Usina Santa Bárbara. O complexo histórico, cujo primeiro engenho foi iniciado em 1883 e a usina inaugurada em 1914, foi desativado em 1995, mas permanece como um dos marcos da identidade cultural e afetiva da cidade.

Instituições sociais

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste publicou o edital de chamamento público para o credenciamento de organizações da sociedade civil, organizações sociais e entidades beneficentes sem fins lucrativos interessadas em compor a Praça de Alimentação da 26ª Festa da Negadinha da Usina Santa Bárbara.

As inscrições seguem até esta quinta-feira (5) via site www.culturasbo.com/editais. As entidades interessadas devem preencher o formulário de inscrição disponível na plataforma e enviar o Termo de Compromisso, devidamente preenchido e assinado.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Cultura e Turismo, localizada na Rua João XXIII, 61, no Centro, pelo telefone (19) 3464.9424, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, ou pelo e-mail [email protected].

Serviço:

26ª Festa da Negadinha da Usina Santa Bárbara

Dia 29 de junho, domingo, das 9 às 18 horas

Programação:

9h – Missa

10h30 – Corporação Musical União Barbarense

13h – Banda Estrela Perdida – Tributo à João Paulo e Daniel

15h – Raí Emanuel

17h – Samba d’Aninha

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº – Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Leia + sobre Famosos, artes e música

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP