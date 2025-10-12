Samba, solidariedade e cultura se encontram novamente em Santa Bárbara d’Oeste. No dia 19 de outubro, domingo, a partir das 12 horas, o Centro de Memórias “Antonio Carlos Angolini” será palco da 2ª edição do Encontro de Banjeiros, promovido pelo Projeto Samb’Ajuda.

A proposta do evento é substituir todos os instrumentos de corda da tradicional roda de samba por banjos, criando uma sonoridade vibrante e diferenciada, que realça ainda mais o ritmo e a energia do samba.

Nesta edição, o público poderá curtir a apresentação de 10 banjeiros da região, reunindo nomes já consagrados e novas revelações da música local em um grande encontro de talento, cultura e solidariedade.

A entrada é solidária, com a doação de 1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite, que será destinada à Casa da Criança e a famílias em situação de vulnerabilidade social de Santa Bárbara d’Oeste. O evento contará ainda com estrutura completa, incluindo food trucks e espaço kids.

Serviço:

2ª Encontro de Banjeiros em Santa Bárbara

Dia 19 de outubro (domingo), a partir das 12 horas

Local: Centro de Memórias “Antonio Carlos Angolini” – Rua João Lino, 362, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada solidária, com a doação de 1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite

Classificação: Livre



Mais informações: @sambajuda | (19) 99575.6884