Samb'Ajuda homenageia Beth Carvalho este domingo (15)

O Projeto Samb’Ajuda, já consagrado por sua tradicional roda de samba mensal em Santa Bárbara d’Oeste, prepara uma edição inesquecível para os amantes do samba de raiz. Neste domingo (15), a partir das 12 horas, em frente ao Centro de Memórias, acontece o evento “Samb’Ajuda Canta Beth”, uma celebração especial em homenagem à eterna Madrinha do Samba, Beth Carvalho. Essa edição especial é realizada com recursos da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A atração principal será a cantora Dany Zanolo, que empresta sua voz potente e cheia de emoção para interpretar clássicos, como “Coisinha do Pai”, “Andança”, “Vou Festejar”, entre outros sucessos que marcaram a história da Música Popular Brasileira.

A entrada será a doação de 1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade. O “Samb’Ajuda Canta Beth” é realizado com recursos da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc), por meio do Ministério da Cultura, Governo Federal, em parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Samb’Ajuda divulga calendário do segundo semestre



Além da edição em homenagem a Beth Carvalho, o Samb’Ajuda divulgou o calendário de encontros para o segundo semestre de 2025. Os próximos encontros já têm data marcada: 13 de julho, 17 de agosto, 14 de setembro, 5 de outubro e 23 de novembro, em frente ao Museu da Imigração e Centro de Memórias, na região central da cidade, sempre com entrada solidária.

Em 2024, o Projeto Samb’Ajuda conseguiu arrecadar e doar 379 kg de alimentos e 462 litros de leite para 10 instituições sociais. Entre as organizações são: AMAI, APAE, Asilo São Vicente de Paulo, Associação Vinde a Luz, Casa Abrigo Recanto Vida, Casa da Criança, Creche João Paulo, Igreja São Judas, Meimei, ONG Juntos Somos Mais Fortes, ONG Nova História e Rede Feminina de Combate ao Câncer, além de famílias.

Serviço:

Samb’Ajuda Canta Beth com Dany Zanolo

Domingo, dia 15 de junho, das 12h às 17h

Local: Em frente ao Centro de Memórias | Rua João Lino, 362, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada: 1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite

Classificação: Livre

Mais informações nas redes sociais do Samb’Ajuda @sambajuda

Cão Véio celebra o Dia dos Namorados com menu especial em três etapas

O Cão Véio, gastropub comandado pelo chef Henrique Fogaça e pelo músico Badauí, preparou um menu especial para celebrar o Dia dos Namorados, disponível de 9 a 14 de junho, em todas as unidades. Os casais poderão desfrutar do menu completo fechado (entrada + principal + sobremesa) por R$169. A reserva antecipada é necessária apenas para o dia 12 de junho, nos demais dias, o atendimento será por ordem de chegada, sujeito à disponibilidade.

Entre os destaques, estão entradas como o Greyhound, salada com queijo brie, nozes e molho de limão e mel, e o Pelado Mexicano, tacos de camarão com sour cream e guacamole. Para o prato principal, o Bull Terrier traz medalhão de filé mignon com risoto de parmesão, enquanto o Husky Siberiano aposta no risoto de limão siciliano com peixe do dia e crosta de castanha. As sobremesas incluem o Pastor Belga, brownie com sorvete de flor de leite e caramelo toffee, e a Primavera, mousse de maracujá com frutas tropicais e sorbet de manga.

@caoveiosbo

Avenida Laerson Andia, 550 – Jardim Firenze, Santa Bárbara D’Oeste/ SP

Horário de funcionamento: De Terça a Sábado, das 18h às 23h30 / Segunda e Domingo: Fechado

Leia + sobre Famosos, artes e música