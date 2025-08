Foi sancionado pelo prefeito Chico Sardelli (PL) o projeto de lei da vereadora Roberta Lima (PRD) que institui a Feira Pet de Americana, denominada Geraldo Pinhanelli, no calendário oficial de eventos do município. O evento é organizado por Giselle Pinhanelli, neta do saudoso comunicador Geraldo Pinhaneli – que também dá nome a uma homenagem a profissionais da Comunicação em Americana.

A feira é gratuita e está em sua 12ª edição, já se tornando tradição na cidade. Reúne expositores de produtos e serviços para pets e tutores, praça de alimentação, música ao vivo, flash tattoo, recreação para as crianças, recreação pet e uma programação voltada para o bem-estar animal, com ações de conscientização sobre guarda responsável e cuidados com os animais.

A autora do projeto defende que seu caráter educativo, social e solidário justifica a inclusão no calendário oficial do município, assegurando reconhecimento institucional e estímulo à sua continuidade e expansão.

De acordo com a vereadora Roberta Lima, a institucionalização da Feira Pet de Americana – Geraldo Pinhanelli “reforça o compromisso da cidade com políticas públicas voltadas ao bem-estar animal, à saúde pública e à promoção da cidadania”. Segundo ela, “se trata de um passo necessário para garantir que essa iniciativa de sucesso continue crescendo e transformando vidas, tanto humanas quanto animais”.