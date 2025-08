O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, sancionou nesta terça-feira (5) a lei que autoriza o Município participar do Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas (Cismetro). A ação proporcionará uma nova ampliação dos serviços de Saúde à população, possibilitando o acesso a serviços especializados, exames, procedimentos e atendimentos de média e alta complexidade.

O consórcio é uma parceria firmada entre diversos municípios da região, como Americana, Indaiatuba, Nova Odessa, Hortolândia, Itu, Jaguariúna, Pedreira, Valinhos, Vinhedo, Artur Nogueira, Atibaia, entre outros.

A adesão ao Cismetro permite, por meio de um plano de trabalho definido pelo Município, a realização de consultas, exames e procedimentos em Santa Bárbara d’Oeste e toda a região, além de clínicas e profissionais da iniciativa privada que sejam credenciados no consórcio. Conforme os serviços são prestados, o Município executa o repasse financeiro.

Objetivo

“O nosso objetivo é ampliar ainda mais os serviços que são oferecidos ao cidadão. Trata-se de uma ação importante e que já ocorre em outros municípios da região. É válido ressaltar que, por meio do consórcio, conseguimos otimizar os recursos públicos, já que compartilhamos a estrutura, a logística e a contratação coletiva dos profissionais. Agradeço a Câmara Municipal e os vereadores presentes na sanção desta lei importante. Assim como sempre fizemos, com responsabilidade e austeridade, otimizamos os nossos investimentos e ampliamos os atendimentos. Saúde se faz com planejamento e, acima de tudo, trabalho”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

A sanção foi acompanhada pelo vice-prefeito Felipe Sanches, pela Chefe de Gabinete, Patrícia Marques de Martino, pelo secretário de Governo, Joel Cardoso, e pelos vereadores Alex Dantas, Cabo Dorigon, Careca do Esporte, Juca Bortolucci, Lúcio Donizete e Marcelo Cury.