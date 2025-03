Santa Bárbara anuncia 19 empreendimentos do Festival Comida de Rua

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste divulgou a lista dos 19 empreendimentos gastronômicos habilitados para participar do Festival Gastronômico – Comida de Rua 2025. Todos os inscritos foram selecionados por meio do Edital de Chamamento Público para Credenciamento de Empreendimentos Gastronômicos, que compõem a Praça de Alimentação do evento.

O Festival será realizado nos dias 10 e 11 de maio de 2025, na Praça da Migração, localizada na Avenida da Indústria, s/n°, no Jardim Pérola. A seleção dos estabelecimentos foi feita pela Comissão de Análise Técnica do Festival, composta por membros do Comtur (Conselho Municipal de Turismo).

Com o objetivo de fomentar a economia criativa e valorizar os empreendimentos gastronômicos ambulantes, oferecendo ao público uma experiência variada e de qualidade, o Festival Gastronômico Comida de Rua busca não apenas destacar os empreendimentos locais, mas também incluir negócios da Região Turística Bem Viver, que engloba os municípios de Americana, Campinas, Capivari, Elias Fausto, Hortolândia, Monte Mor, Nova Odessa e Sumaré.

Dúvidas e informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (19) 3464-9424, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Confira a lista dos habilitados, em ordem de pontuação: Trattoria II Volo, Delícias da Baiana, Brediks Espetos, Lius Cafe e Cia, Espetos Brasil, Ice Lu Geladinhos Gourmet, Padaria Dona Vitória, Bang Food Truck, Feltrinas Churros, Churros da Mamãe, Pão com Linguiça do Mineiro, Pasconitta Churros, Feltrin Burger, House Açaí, Pastel Poko Loko, Casa do Espetinho Truck, Dr Chapa, Lancholet e Luz Gastronomia.

