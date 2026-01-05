A primeira Campanha de Doação de Sangue de 2026 em Santa Bárbara d’Oeste acontece nesta terça-feira (6). A ação será das 9 às 12 horas no Lions Clube de Santa Bárbara d’Oeste, localizado na Rua dos Antúrios, 96, no Jardim Dulce. As campanhas realizadas durante o ano de 2025 no Município coletaram 573 bolsas. O número representou um aumento de mais de 24% no número de bolsas coletadas em relação ao ano anterior.

As campanhas de doação de sangue no Município são promovidas desde 1998, em parceria entre o Hemocentro da Unicamp, o Lions Clube de Santa Bárbara d’Oeste e a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde. Atualmente, a iniciativa tem como outros importantes apoiadores a Pastoral da Saúde – Diocese de Piracicaba – Região de Santa Bárbara d’Oeste, Supermercados São Vicente, Crema Supermercados e Confraria Há Bares que Vem Para o Bem.

Dúvidas podem ser sanadas diretamente no Hemocentro da Unicamp pelo telefone 0800 722 8432, de segunda a sexta-feira, das 13 às 15 horas. Todas as informações sobre as Campanhas de Doação de Sangue estão disponíveis no canal dos Doadores de Sangue no WhatsApp pelo link: https://acesse.one/doadores-de-sangue-de-sbo

Confira as orientações e pré-requisitos do Hemocentro:

Para ser doador de sangue:

Ter entre 18 e 69 anos; serão aceitos candidatos à doação de sangue com idade de 16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos, com o consentimento formal e presencial do responsável legal, para cada doação.

Maiores de 60 anos não podem realizar a doação pela primeira vez

Pesar, no mínimo, 50 kg

Não estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos e, após o almoço, aguardar 3 horas

Estar descansado

Não pode fumar até 2 horas antes e 2 horas depois da doação

Não pode doar sangue:

Estiver com gripe, resfriado ou infecção acompanhado de febre

For portadora de sífilis (cancro), malária (maleita) ou doença de Chagas

For alcoólatra crônico, ou tenha ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas (Prazos inferiores e consumo de pequenas quantidades, devem ser avaliados pelo profissional da triagem)

Tiver sido exposto a situações de risco para doenças sexualmente transmissíveis

História atual ou pregressa de uso de drogas injetáveis ilícitas

Tenha contraído Hepatite após os 11 anos de idade

Tenha realizado endoscopia há menos de 6 meses

Estiver grávida, em período de até 3 meses pós-parto ou estiver amamentando

Para quem teve dengue:

Pessoas que tiveram dengue clássica podem doar um mês após a cura

Pessoas que tiveram dengue hemorrágica podem doar seis meses após a cura

Intervalo para doações:

Homens: 60 dias (máximo 4 vezes nos últimos 12 meses)

Mulheres: 90 dias (máximo 3 vezes nos últimos 12 meses)

Idade entre 60 e 69 anos: 180 dias (máximo 2 vezes nos últimos 12 meses)

Procure orientação:

Estiver tomando medicamentos, tiver tomado vacina recentemente e/ou estiver em tratamento médico.

Serviço:

Campanha de Doação de Sangue 2026 em Santa Bárbara d’Oeste

Dia 6 de janeiro

Horário: sempre das 9 às 12 horas

Local: Lions Clube SBO | Rua dos Antúrios, 96, no Jardim Dulce, Santa Bárbara d’Oeste/SP