O aniversário de 207 anos de Santa Bárbara d’Oeste contará também com uma programação cultural especial no Parque dos Ipês, por meio do Palco Aberto – projeto realizado pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, em parceria com o Conselho Municipal de Política Cultural e viabilizado pelo Fundo Municipal. Será apresentado nesta quinta-feira (4), às 16 horas, o espetáculo infantil “Alinhavando”, do NAC – Núcleo Artístico Corpus, uma obra sensível que mistura memória, imaginação e afetos. A programação é gratuita.

A peça traz a história de Nila, Ablum e Ceceu, que ao chegarem a uma nova morada encontram um diário perdido. À medida que revivem as memórias escondidas nas páginas, mistérios e teorias se revelam, conduzindo o público a desvendar quem escreveu aquelas lembranças.

Interpretado por Gregory Davi, Lucas Casagrande e Victória Oliveira, “Alinhavando” aborda de forma lúdica os ciclos da vida — infância, juventude, vida adulta e velhice — estimulando reflexões sobre vínculos, afetos e experiências que nos acompanham ao longo do tempo. A encenação reúne brincadeiras, musicalidade e elementos do faz de conta, favorecendo o desenvolvimento emocional, motor e cognitivo das crianças, além de fortalecer o senso de comunidade.

Desde julho de 2025, o edital Palco Aberto viabilizou a contratação de atrações culturais por meio do Fundo Municipal de Cultura. O edital contemplou uma ampla variedade de expressões artísticas, com apresentações divididas entre as categorias artísticas cênicas e musicais, valorizando artistas da cidade e da região e formando plateia nos parques dos Ipês e dos Jacarandás.

Serviço:

Espetáculo infantil: “Alinhavando” – NAC | Palco Aberto

Nesta quinta-feira (4), às 16 horas

Local: Parque dos Ipês | Avenida Corifeu de Azevedo Marques, s/nº, Jardim Belo Horizonte, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita