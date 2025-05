A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, abriu nesta quinta-feira (15) edital de chamamento público para credenciamento de expositores interessados em participar do 4º Festival das Orquídeas. Com entrada gratuita, o evento será no dia 7 de junho, sábado (7), das 9 às 19 horas, e domingo (8), das 9 às 17 horas, na Praça Central.

O prazo para se inscrever vai até a próxima segunda-feira (19) via site www.culturasbo.com/editais. Poderão se credenciar produtores e cultivadores de orquídeas, flores e plantas naturais, comerciantes desses mesmos produtos, prestadores de serviços de paisagismo, jardinagem e arte floral, além de comerciantes de insumos voltados ao cultivo, paisagismo e arte floral.

Consolidado como um dos principais eventos voltados ao turismo rural e ecoturismo da cidade, o Festival das Orquídeas nasceu como uma iniciativa do Plano de Desenvolvimento do Turismo Rural e Ecoturismo, elaborado em parceria com o Comtur (Conselho Municipal de Turismo), atendendo ao eixo 7 do documento.

O chamamento tem como intuito planejar a área de exposição e comercialização, respeitando aos princípios de transparência, isonomia, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, atendendo às especificidades do evento e do público-alvo, com garantia da excelência no serviço público.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3464.9424, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, ou pelo e-mail [email protected].