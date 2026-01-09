A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, está com inscrições abertas para diversas competições esportivas que irão movimentar a cidade nos próximos meses. As disputas envolvem futsal, futebol, basquete e vôlei, contemplando atletas de diferentes idades e categorias, com foco no fortalecimento do esporte local e na promoção da prática esportiva.

No futsal, estão abertas as inscrições para o Campeonato Municipal de Futsal de Base, nas categorias masculinas Sub-08, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 e Sub-18, além da categoria feminina Sub-15. As equipes devem retirar a ficha de agremiação e devolvê-la até o dia 15 de janeiro de 2026. A previsão de início da competição é para fevereiro.

Também seguem abertas as inscrições para o Campeonato de Futsal – 2ª e 3ª Divisões. As fichas de agremiação devem ser retiradas no balcão da Secretaria Municipal de Esportes e devolvidas até o dia 20 de janeiro.

Na 2ª Divisão, é permitida a inscrição de até dois atletas de fora da cidade, enquanto na 3ª Divisão não será permitida a participação de atletas sem vínculo com o município, sendo possível inscrever até 12 atletas por equipe.

Na 3ª Divisão, a inscrição de novas equipes é livre. Já na 2ª Divisão, algumas equipes possuem vagas disponíveis, entre elas: Mônaco Zona Sul, Amigos Futsal, Atlas FC, Criciúma, Máfia Azul, Fluminense/Santa Cruz, SE Eldorado, Holanda Geração Futsal, Holanda Futsal, Villareal, Pelada FC, Milionários, Real Ferroviário, Favelinha, Monte Sião, Unido R7, Mollondres, SE Bronks.

Futebol

No futebol, estão abertas as inscrições para o Campeonato Barbarense de Futebol, nas categorias Veterano e Futebol de Base (Sub-17 e Sub-20). As fichas de agremiação devem ser retiradas no balcão da Secretaria Municipal de Esportes e devolvidas até o dia 20 de janeiro.

Os congressos técnicos acontecem no dia 29 de janeiro, às 15h, para a categoria Veterano, e no dia 30 de janeiro, às 15h, para as categorias Sub-17 e Sub-20.

Na categoria Veterano, os jogadores de linha devem ser nascidos em 1986 ou anos anteriores, os goleiros em 1991 ou anos anteriores, sendo permitida a inscrição de quatro atletas de linha nascidos entre 1987 e 1991. Serão permitidos quatro jogadores sem vínculo com Santa Bárbara na categoria Veterano e dois jogadores no Futebol de Base.

Já para os esportes de quadra em formato de torneio, a Secretaria de Esportes promove o Torneio de Férias de Basquete 2026, com inscrições abertas até o dia 16 de janeiro. A competição é destinada a atletas a partir de 15 anos (nascidos em 2011), nas categorias masculina e feminina. As inscrições são feitas exclusivamente pelo WhatsApp, no número (19) 98402-5387.

Também estão abertas as inscrições para o Torneio de Férias de Vôlei, que ocorrem entre os dias 15 e 22 de janeiro, diretamente na Secretaria Municipal de Esportes. A competição contará com categorias feminina e masculina, com idade mínima de 16 anos (nascidos em 2010).

Os torneios de basquete e vôlei são abertos à participação de equipes de fora do município, ampliando a integração esportiva regional.

Mais informações podem ser obtidas diretamente na Secretaria Municipal de Esportes de Santa Bárbara d’Oeste pelo telefone (19) 3455-1231 ou na sede, localizada na Rua Prudente de Moraes, 250, no Centro, nas dependências do Ginásio Djaniro Pedroso.