A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Promoção Social e demais secretarias, mantém o um plano de acolhimento de pessoas em situação de rua iniciado no final de maio, durante o período de temperaturas baixas. Com a previsão de uma nova onda de frio para esta semana, as ações serão intensificadas.

Os atendimentos serão intensificados durante a noite, com o apoio do Seas (Serviço Especializado de Abordagem Social). Equipes visitam locais onde pessoas em situação de rua costumam frequentar para oferecer transporte e acolhimento em três abrigos na cidade, que funcionam 24 horas por dia.

Um dos abrigos é voltado exclusivamente para mulheres, localizado no Centro. Também estarão disponíveis o abrigo para famílias, no Residencial Furlan, e o CRAS IV (Centro de Referência de Assistência Social), na região do Conjunto Roberto Romano.

O Centro POP (Centro de Referência Especializado para atendimento de Pessoas em Situação de Rua), da Secretaria de Promoção Social, dará suporte às ações, bem como a Guarda Civil Municipal também poderá ser acionada para apoio.

Nos locais de acolhimento, a Prefeitura disponibiliza cobertores, produtos de higiene pessoal, alimentação e roupas de frio para as pessoas assistidas.

A população também pode colaborar com o trabalho de abordagem social entrando em contato com os abrigos caso encontrem pessoas em situação de rua durante os dias e noites de baixas temperaturas. Os telefones são o (19) 99830-4879 e (19) 99100-5939. Nestes casos, a equipe de abordagem irá até a pessoa em situação vulnerável para oferecer o abrigo.

Campanha do Agasalho

A Prefeitura, por meio do Fundo Social de Solidariedade, mantém a Campanha do Agasalho até dia 31 de julho em mais de 50 pontos de arrecadação espalhados pela cidade. Podem ser doados agasalhos para homens, mulheres e crianças, toucas, luvas, cobertores, edredons novos ou em bom estado, além de novelos de lãs (mesmo que já começados) e fraldas geriátricas.

Outra maneira de ajudar é contribuindo financeiramente em prol dos projetos sociais e atendimento às famílias: Fundo Social – Caixa Econômica Federal (104), Agência 0960, Conta Corrente 006.00000147-2 ou PIX: [email protected].

Toda a arrecadação será encaminhada durante a realização da campanha, nos equipamentos sociais da Promoção Social – CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), NAS (Núcleos de Atendimento Social – Centros Comunitários) e entidades assistenciais da cidade e em ações sociais nas escolas municipais, para as famílias que mais precisam.

Confira os pontos de arrecadação;

Paço Municipal

Avenida Monte Castelo, 1000, Jardim Primavera

DAE (Departamento de Água e Esgoto)

Rua José Bonifácio, 400, Centro

Defesa Civil

Rua Graça Martins, 464, Centro

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Rua do Ósmio, 975, Mollon (Villa Multimall)

Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil

Rua Curitiba, 259, Cidade Nova

Secretaria de Educação

Rua Graça Martins, 680, Centro

Câmara Municipal

Rodovia Luís Ometto (SP-306), 1001, Residencial Dona Margarida

Administração Regional Cidade Nova

Rua do Algodão, 1431, Cidade Nova

Escola de Educação Infantil “Toca do Coelho”

Avenida Monte Castelo, 706, Vila Alves

Escola Imperial

Avenida Monte Castelo, 816, Vila Alves

Colégio Pilares

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 300, Centro

Colégio Ideal

Avenida Tiradentes, 11, Centro

NEI – Núcleo de Educação Integrada da Fundação Romi

Avenida Monte Castelo, 1095, Jardim Primavera / Avenida João Ometto, 118, Jardim Panambi

Indústrias Romi

Avenida Pérola Byington, 56, Centro

Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), Km 141,5, Distrito Industrial

Atacadão

Rua da Agricultura, 3650, Loteamento Industrial

Maple Bear Canadian School

Rua do Ósmio, 1517, Mollon

Casa do Artesão “Sr. Roldão de Oliveira”

Rua João Lino, 362, Centro

Marilu Cosméticos

Rua Dona Margarida, 611, Centro

Biblioteca “Neide Crócomo” do CEU das Artes

Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II

Escola Estadual “Professor Ulisses de Oliveira Valente”

Rua Prudente de Moraes, 222, Centro

Tivoli Shopping

Rua do Ósmio, 699, Mollon

Santa Bárbara Mall

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1102

Supermercados São Vicente

Rua Limeira, 700, Lagoa Seca

​Rua Graça Martins, 650, Centro

Villa Multimall

Rua do Ósmio, 975, Mollon

Mercadão da Cidade

Rua Floriano Peixoto, 1653, na Vila Santa Cruz

Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara

Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1450 – Distrito Industrial

Academia Personal Place

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 168, Centro

Senai

Rua Vereador Sérgio Leopoldino Alves, 500 – Distrito Industrial I

Nova Estação Church

Rua do Ósmio, 1665, Mollon

Igreja Batista Renovada Getsêmani

Avenida São Paulo, 1174, Dona Regina

Assembleia de Deus Brás Ministério de Madeira

Rua da Agricultura, 720

Paróquia Imaculada Conceição

Rua Salvador, 662, Cidade Nova

Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Rua Monsenhor Nicopelli, 310

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora

Avenida Dr. Sebastião de Paula Coelho, 650, Rochelle II

Paróquia Santa Bárbara

Praça Rio Branco, Centro

Paróquia Santo Antônio

Rua Cariris, 395, São Francisco II

Paróquia São Francisco de Assis

Rua do Chá, 879, Jardim Pérola

Paróquia São João Batista

Rua do Estanho, s/n, Mollon IV

Paróquia São José

Rua Alagoas, 294, Vila Grego

Paróquia São Paulo Apóstolo

Avenida Mogi Guaçu, 1552, Jardim das Orquídeas

Paróquia São Sebastião

Rua Itália, 467, Jardim Europa

Paróquia Senhor Bom Jesus

Rua José Rocha Leite, 109, Jardim Paulista

Condomínio Boulevard de Rose

Rua Graça Martins, 664, Centro

JHM Motores

Rua João Covolan Filho, 352, Distrito Industrial

Academia PlayX

Av. Corifeu de Azevedo Marques, 954, Colina

Condomínio Olimpia Romi

Rua Maranhão, 94, Vila Brasil

Condomínio Residencial Firenze

Avenida Laerson Andia, 587, Firenze

GranPlié Studio de Dança

