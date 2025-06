O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou nesta terça-feira (24) a construção da nova loja dos Supermercados Crema e de um novo mall no Município. O empreendimento será implantado em área de mais de 20 mil metros quadrados na Avenida da Amizade e foi apresentado oficialmente pelos proprietários em reunião no Gabinete do Prefeito.

O projeto dispõe de um empreendimento com 15 mil metros quadrados de área construída, com dois pavimentos, sendo que 3 mil destes são somente de área de venda do supermercado. O Mall terá 25 lojas, 320 vagas de estacionamento e vai gerar 300 empregos diretos durante sua operação, além de outros 150 empregos durante a obra.

“A implantação da nova loja dos Supermercados Crema e do mini shopping demonstra o bom momento que Santa Bárbara d’Oeste vive. Temos o desenvolvimento econômico aquecido, gerando emprego, renda e novas oportunidades ao cidadão barbarense. Agradeço ao vice-prefeito Felipe Sanches, que nos auxiliou em todas as tratativas, e sobretudo ao Cido, ao Demilson e toda a família Crema por acreditar em Santa Bárbara. É maior variedade de produtos e novas opções, disponibilizados do jeito que o Crema sempre fez nestes 40 anos de história aqui em nossa cidade”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

Participaram da reunião o vice-prefeito Felipe Sanches, os proprietários dos Supermercados Crema, Antonio Aparecido de Melo e Demilsom Guedes de Melo, além do gerente operacional da empresa, Rogério Ferrari.