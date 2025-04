O prefeito Rafael Piovezan (PL) anunciou, nesta quinta-feira (10), um pacote de obras que somam R$ 58 milhões em investimentos, principalmente nas áreas da Saúde, Educação e Serviços. As ações foram divulgadas durante uma coletiva de imprensa que marcou os 100 dias do segundo mandato do prefeito.

Durante o evento, realizado no Centro de Estudos e Cultura Ambiental e que contou com a presença de secretários municipais e de vereadores, o prefeito anunciou as construções de um anexo ao Paço Municipal, cuja área que abriga os prédios passará a se chamar Palácio dos Flamboyants, do CETI (Centro de Educação e Terapia Infantil), da creche do Vila Rica, do Complexo Regional de Saúde do Mollon, além da implantação do Centro Cirúrgico Dia (CCD) e do Centro de Oftalmologia – serviços que farão parte do Cidade Saúde.

Sobre as obras

O CETI (Centro de Educação e Terapia Infantil) será construído no Jardim Batagin. Com uma equipe multidisciplinar, o local atenderá crianças diagnosticadas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e com deficiências, dentre outros casos, inclusive, os que necessitam de investigação para conclusão diagnóstica.

O Complexo Regional do Mollon terá 1.000 m² de área construída, com destaque aos 6 consultórios odontológicos que tornarão o local referência no atendimento odontológico do Município. Também serão implantados consultórios de clínicos gerais, ginecológicos e pediátricos, além de farmácia, sala para curativos, procedimentos, inalação e sala multiuso.

A Zona Sul também terá o atendimento aos moldes do Complexo Regional, que será implantado no prédio onde hoje funciona a UBS Regional Zona Sul, na região do Santa Rita, que também abrigará um novo laboratório de análises clínicas.

O Município passará a contar também com duas novas Unidades Básicas de Saúde. No Vista Alegre, a antiga unidade será reaberta com a reforma do prédio. No Aranha Oliveira, haverá a construção de uma nova UBS às margens da Estrada do Barreirinho.

O Centro Cirúrgico Dia (CCD) e o Centro de Oftalmologia são duas novas estruturas a serem implantadas no Cidade Saúde, que tem suas obras na reta final. No espaço localizado no cruzamento das avenidas Santa Bárbara e Vereador Antonio Carlos de Souza (Antonio da Loja), no Jardim Alphacenter, serão realizadas pequenas cirurgias e procedimentos em que o paciente receberá alta e retornará para a casa no mesmo dia. No Centro de Oftalmologia, serão oferecidos atendimentos como consultas, exames e procedimentos.

Além destes serviços, o Cidade Saúde abrigará diversos setores da saúde pública de Santa Bárbara d’Oeste, como o Centro de Especialidades, Central de Regulação, Vigilância em Saúde e setores administrativos da Secretaria de Saúde. Logo ao lado, o Terminal Leste começará a receber mobiliário e equipamentos para início de sua operação nos próximos meses.

Durante o evento, o prefeito comentou ainda sobre a implantação de uma usina de oxigênio no Hospital Santa Bárbara, uma parceria da prefeitura e da Santa Casa, que irá economizar custos.

Mais

Na Educação, a creche do Vila Rica será construída na esquina das ruas Gentil Pavan e Anderson Renato Alcalde. O prédio terá 1.545 m² de construção e capacidade de atendimento de 168 alunos de 0 a 6 anos.

A construção do anexo ao Paço Municipal ampliará o espaço de atendimento ao público e a área que abriga as construções passará a se chamar Palácio dos Flamboyants. O anexo vai oferecer atendimentos de protocolos, cadastro técnico, aprovação de projetos, dentre outros. O imóvel terá 500 m² de área construída e um mezanino com 270 m².

A Administração Municipal vai investir em novas áreas de bem-estar e lazer em quatro pontos da cidade: Jardim Sartori, Jardim Dulce, Jardim Pérola e São Francisco 2. Os projetos para estes espaços incluem revitalização dos locais com instalação de equipamentos e estruturas esportivas, iluminação em LED e paisagismo.

Outros investimentos serão feitos em infraestrutura. A Prefeitura executará a pavimentação das ruas Euclides da Cunha, Jaguariúna, Itupeva e Ipeúna, iniciará as obras de melhorias na Estrada Ernesto de Cillo e já executa a instalação de iluminação em LED nas avenidas São Paulo, na Zona Leste, e Interdistrital Comendador Américo Emílio Romi, na região do Distrito Industrial.

Na Cultura, o Complexo Usina Santa Bárbara se prepara para receber o Summer Night, no dia 17 de maio. O evento é uma comemoração dos 20 anos do Summer Beats, o maior festival de música católica do Brasil.

A Usina, palco dos maiores eventos culturais do Município, receberá um novo centro cultural – dentro do projeto “Usina de Memórias – ressignificando o passado” e, por fim, o Centro Cultural “Tricânico”, no Conjunto Roberto Romano, será revitalizado.