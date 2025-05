Santa Bárbara instala câmeras OCR e sistema se torna Muralha Digital

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste instalou novas câmeras OCR e ampliou o sistema de videomonitoramento do Município. Agora a cidade passa a ter a configuração de “Muralha Digital”, dispondo de 258 câmeras, sendo 28 do tipo OCR – capazes de ler dados das placas de veículos.

O sistema de videomonitoramento, interligado com as demais cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas), proporciona às forças de segurança – Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil – maior capacidade de ação, auxiliando ainda na prevenção de crimes, especialmente furtos e roubos de veículos.

As imagens que são gerenciadas na Central de Videomonitoramento, localizada na sede da Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil), também fornecem elementos de provas para investigações.

Quando um carro com registro de furto ou roubo, por exemplo, passa por alguma dessas câmeras com a tecnologia OCR, de reconhecimento de caracteres, um alerta é disparado na Central, avisando os guardas em tempo real.

“Este é um investimento importante e fundamental para a Segurança Pública, que se soma à contratação de novos guardas, aquisição de viaturas, armamentos e equipamentos. Vamos ampliar ainda mais o número de câmeras, chegando a 300 equipamentos, além de contratarmos mais profissionais e aumentar a estrutura da nossa Guarda Municipal”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

Menor número de roubos em Santa Bárbara

O número de roubos registrados em Santa Bárbara d’Oeste no primeiro trimestre deste ano é o menor para o período desde 2001, segundo dados divulgados na última semana pela SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública). Em 2025, a cidade registrou a sexta queda seguida na quantidade de assaltos no trimestre.

De acordo com a SSP, foram 35 ocorrências de roubos entre janeiro e março deste ano, ante 37 no ano passado. O patamar dos últimos anos tem sido histórico. Entre 2001, início da série histórica de dados, e 2017 a cidade costumava ter mais de 100 roubos registrados no primeiro trimestre. Desde 2020, as estatísticas não passaram de 80 casos no período.

A redução também se deu nos casos de roubos de veículos, que caíram de 8 para 7 nos mesmos períodos de 2024 e 2025.

Além da redução nos índices de roubos, Santa Bárbara também registrou marcas históricas em outros delitos considerados graves. Pelo segundo ano seguido, a cidade não registrou nenhum homicídio no primeiro trimestre. O município também completou em abril sete anos sem um caso de latrocínio (roubo seguido de morte).

“Este trabalho tem proporcionado os melhores índices da história de Santa Bárbara d’Oeste, com seguidas reduções das taxas de delito conforme dados oficiais da Secretaria Estadual da Segurança Pública”, comentou Piovezan. “Nossa cidade é reconhecida por estudos como uma das mais seguras do Estado de São Paulo e do Brasil. Isso é motivo de muito orgulho e também de muita responsabilidade”, completou o prefeito.

