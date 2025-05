Santa Bárbara celebra o Dia do Guarda Civil Municipal

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, realizou no último sábado (24) a cerimônia em comemoração ao Dia do Guarda Civil Municipal, data instituída no município pela Lei nº 2.611, de 2001.

O evento prestou homenagens aos profissionais que se destacaram no exercício de suas funções, aos guardas aposentados, além da premiação das competições esportivas promovidas e o reconhecimento dos talentos da corporação. A celebração também contou com confraternização entre os membros da corporação e seus familiares.

Representando o prefeito Rafael Piovezan, o vice-prefeito Felipe Sanches ressaltou os investimentos realizados e a importância da Guarda Civil para a segurança da população. “Transmito o abraço do prefeito e o reconhecimento pelo esforço e dedicação de cada um de vocês. Neste Dia do Guarda Civil agradecemos o empenho diário na proteção das famílias barbarenses. Sabemos que vocês nunca recuaram diante dos desafios, e nós, do Poder Público, vamos continuar apoiando esse trabalho. Realizamos a maior contratação de guardas dos últimos anos, além da aquisição de viaturas e armamentos, para garantir que estejam sempre preparados. Contem conosco”, afirmou.

“Tivemos conquistas importantes nos últimos anos, como a concessão do poder de polícia às Guardas Municipais, aprovado pelo Congresso Nacional e já em praticado a algum tempo. Tendo atuado nas Polícias Civil e Militar, fico muito feliz, agora na Guarda Civil, em ver a melhoria na qualidade de vida das pessoas graças à atuação da Guarda. Agradeço a cada um dos guardas presentes pelo empenho na busca por uma vida melhor para a população de Santa Bárbara d’Oeste”, destacou o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi”.

