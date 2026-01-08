Prefeito Rafael Piovezan acompanha serviços na área entre a Avenida São Paulo e a Avenida Santa Bárbara

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, acompanhou nesta quarta-feira (7) o início dos serviços para implantação da segunda etapa do Parque das Paineiras. Agora, máquinas e equipes de trabalho atuarão na área entre a Avenida São Paulo e a Avenida Santa Bárbara para a implantação de novas estruturas, em sequência ao maior parque linear de toda a região.

O projeto a ser executado dispõe de 1,4 mil metros lineares com academia ao ar livre, estação de calistenia, playground, calçadas e ciclovia. Um amplo espaço de 15,4 mil metros quadrados também apresentará campo de futebol, academia ao ar livre, quadras de vôlei de praia e basquete street, playground, espaço pet, calçadas e bancos, enquanto outra área, de 1,2 mil m² contará com academia ao ar livre e bancos. Toda a área contará com plantio de árvores de espécies adequadas, novo paisagismo e iluminação em LED.

Obra

“Essa é uma obra muito solicitada pelos moradores, que há tempos não podiam desfrutar de um espaço que oferecerá, em breve, qualidade de vida. Vem aí uma nova área transformada, em sequência ao maior parque linear que temos entre todas as cidades da região, que reúne tudo aquilo que é necessário para que as pessoas possam cuidar da sua saúde e desfrutarem de momentos de lazer e convivência”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

A primeira etapa do Parque das Paineiras foi entregue em abril de 2025. Desde então, a área localizada entre a Avenida Antonio Pedroso e a Avenida São Paulo tornou-se em mais um espaço de referência para a qualidade de vida e promoção da saúde. Ali são mais de 80 mil metros quadrados de área, que dispõem de mais de 3 mil mudas de árvores plantadas, com recomposição da natureza e novas estruturas esportivas e de lazer, como fonte interativa, pista de caminhada, pisos para skate e patins, quadra de vôlei de areia, quadra de basquete street, playground e academia ao ar livre – inclusive com equipamentos adaptados para cadeirantes, espaço pet, ciclovia, rampa para escalada infantil, iluminação em LED, entre outras estruturas.