Santa Bárbara comemora índices acima da média na educação

Santa Bárbara d’Oeste alcançou índices de aprendizado adequado superiores às médias do Estado de São Paulo e do Brasil. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (28) – Dia Mundial da Educação – e constam na análise “Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede)” e do “Todos pela Educação”, que tem como base os dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) de 2023.

Em 2023 o percentual de estudantes com nível de aprendizado considerado suficiente para a etapa (nível Proficiente ou Avançado no Saeb) é de 72% em português e de 61% em matemática, aumento de 2 e 5 pontos percentuais, respectivamente, em comparação ao ano de 2021. Os dados de Santa Bárbara d’Oeste conferem o selo “Bom percurso” ao Município e são superiores à média do Estado de São Paulo (63% em português e 54% em matemática) e do Brasil (54% em português e 43% em matemática).

Fala o prefeito de Santa Bárbara

“Celebramos o Dia Mundial da Educação da melhor forma possível. Sabemos de todos os desafios que superamos no processo de aprendizagem desde a pandemia. Meus cumprimentos a todos os profissionais da rede municipal de ensino. Com muito trabalho e dedicação de todos, vamos avançar ainda mais”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Os bons números alcançados pelo Município vão ao encontro de outro recente estudo. Em março Santa Bárbara d’Oeste recebeu o Prêmio Excelência Educacional, ação do Governo do Estado de São Paulo que reconhece os municípios que se destacaram na alfabetização de crianças. O reconhecimento de destaque na alfabetização levou em conta os melhores índices de fluência leitora, uma métrica essencial para avaliar o desenvolvimento das crianças.

Na ocasião, a rede municipal de Ensino de Santa Bárbara d’Oeste foi premiada pelos desempenhos das escolas CIEP “Angelica Sega Tremacoldi”, Emefei “Profª Antônia Dagmar de A. Rosolen”, Emefei “Prof. Augusto Scomparin”, CIEP “Carmelina Pellegrino Cervone”, CIEP “Dom Eduardo Koaik”, ADI “Dr. Euvaldo de Q. Dias”, ADI “Geraldo Rocha Campos”, Emefei “Profª. Gessi Terezinha B. Carneiro”, EMEFEI “Profª. Iraídes Ferreira Lourenço”, CAIC “Irmã Dulce”, Emefei “Profª. Maria Augusta C. C. Bilia”, Emefei “Profª. Maria Regina B. Carpim”, Emefei “Profª. Rosa Lee Carr Conti”, Emefei “Profª. Ruth Garrido Roque” e Emefei “Profª. Sônia Bataglia Cardoso”.

