Santa Bárbara divulga agenda cultural de abril

Atividades gratuitas e acessíveis para todas as idades serão realizadas em Santa Bárbara d’Oeste neste mês de abril nos equipamentos culturais municipais. A programação inclui rodas de conversa, espetáculos teatrais, oficinas, música e feiras de artesanato, distribuídas entre o CEU das Artes, Teatro Municipal “Manoel Lyra”, Museu da Imigração, Praça Central e Complexo Usina Santa Bárbara. Confira:

Complexo Usina Santa Bárbara

De 15 a 20 de abril, sempre às 20 horas, o Complexo Usina Santa Bárbara será palco do Espetáculo Via Crucis, o mais consolidado espetáculo teatral do interior do Estado de São Paulo. O Complexo está localizado na Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, no Residencial Dona Margarida. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

A 26ª edição do Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste é uma realização do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com patrocínio da TRBR e Supermercados Pague Menos, e apoio de Cristiantex Magazine.

Museu da Imigração

O Museu da Imigração recebe o Projeto Samb’Ajuda no dia 13 de abril, domingo, das 12 às 17 horas. Como em todas as ações, a entrada não obrigatória é 1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite para apoiar as instituições sociais que o projeto atende. O Museu fica na Rua João Lino, 362, no Centro.

CEU das Artes de

No CEU das Artes, neste sábado (5), às 15 horas, a Cia Arte-Móvel realiza a roda de conversa “Acessibilidade na Cultura”. O evento é gratuito e tem classificação livre.

Outros eventos incluem a audição do Coletivo Animus (12/04, às 18 horas), a “Batalha do CEU”, no dia 13, às 18 horas, e a oficina “Produção Cartoneira: da Escrita à Produção Independente”, ministrada por Douglas Fonseca. A oficina ocorrerá entre os dias 15 de abril e 3 de junho, sempre às terças-feiras, das 18 às 20 horas.

Destaque também para a participação do 19º Encontra Conto com os espetáculos “Histórias Fantásticas de Pifi e Pafe”, no dia 24, às 9 horas, e “Os Fabulantes”, no dia 26, às 14 horas. E por fim, no dia 27 de abril, das 12 às 18 horas, a música tomará conta com o evento “Samba de Madureira”.

O CEU das Artes está situado à Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, no Planalto do Sol II.

Teatro Municipal “Manoel Lyra”

O Teatro recebe grandes espetáculos ao longo do mês. A programação começa a Academia Jovens Músicos, em comemoração aos seus 15 anos. O público terá à disposição o espetáculo musical “Concertos pela Natureza – Filarmônica Jovens Músicos” com a convidada especial Jane Duboc.

Com a regência do maestro Anderson de Oliveira, e participação especial de Sandro Bacelar, o concerto acontecerá nesta sexta-feira (4), às 20 horas, no Teatro Municipal “Manoel Lyra”, com entrada gratuita. Os ingressos gratuitos devem ser reservados pelo site da Sympla.

Para os fãs de comédia, Diogo Almeida apresenta seu stand-up “Tarja Preta” em duas sessões neste sábado (5), às 18 horas. Os ingressos custam R$ 170 (inteira), R$ 85 (meia) e R$ 100 (solidário – 1 kg de alimento não perecível) via site www.sympla.com.br ou ainda na bilheteria do Teatro.

Já no domingo (6), a casa de espetáculos também será palco para a peça infantil “Pinóquio”, às 15 horas. Os ingressos estão à venda pelo site Ingresso Digital (www.ingressodigital.com) ou na bilheteria por R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia) e flyer (2 por R$ 40).

Por sua vez, o espetáculo “Lendas da Mata”, do GT Mirabolantes, como parte do 19º Encontra Conto, acontecerá no dia 24, às 13h30. Toda programação do Encontra Conto é gratuita.

A música clássica ganha espaço com a apresentação da Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara d’Oeste com o concerto “Noite de Grandes Clássicos” no dia 25, às 20 horas, com entrada gratuita e retirada de ingresso 1 hora antes da sessão na bilheteria do Teatro.

O mês encerra com a comédia “Alma de Brasileiro”, de Paul Cabannes, no dia 26, às 20 horas. A apresentação tem classificação etária de 12 anos e entradas nos valores de R$ 100 (inteira), R$ 50 (meia) via site Ingresso Digital (www.ingressodigital.com) ou ainda na bilheteria do Teatro.

A Bilheteria do Teatro funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 11h30 e das 13h30 às 16h30 ou ainda nos dias de evento, abrindo 1 hora antes do início de cada sessão. O Teatro Municipal “Manoel Lyra” está localizado na Rua João XXIII, 61, Centro.

Praça Central

Para os amantes do artesanato, a Feira de Artesanato acontece até 12 de abril, de segunda a sexta, das 9 às 16 horas, e aos sábados, das 9 às 13 horas, no coração da cidade, a Praça Central. O evento é uma oportunidade para prestigiar produtos locais e valorizar o trabalho de artesãos da região. A Praça Central fica entre as ruas Santa Bárbara, Dona Margarida e General Osório.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Cultura e Turismo de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, pelo telefone 3464.9424 ou pelo e-mail [email protected], ou nas redes sociais @culturasbo ou via site www.culturasbo.com