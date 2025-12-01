O Município de Santa Bárbara d’Oeste sediou na quinta-feira (27) a etapa presencial da Olimpíada Nacional de Geografia, evento organizado pela Universidade Federal de Alfenas (Unifal), em parceria com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Com apoio da Prefeitura e da FHO (Fundação Hermínio Ometto), a etapa ocorreu no Parque dos Ipês e no campus Santa Bárbara da FHO, reunindo 30 alunos do 9ºano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.

A etapa em Santa Bárbara d’Oeste integrou a reta final da seletiva que apontará os representantes do Brasil para a International Geography Olympiad (iGeo), que ocorrerá em junho de 2026 na Turquia.

Evento

“O fato de recebermos um evento dessa grandeza é, por si só, motivo de muita felicidade. Porém, o que nos dá um orgulho ainda maior é que o Parque dos Ipês alcançou um de seus objetivos, sendo também um espaço para o conhecimento e ciência, apresentando toda a sua diversidade. Nossos agradecimentos à Universidade Federal de Alfenas, Unicamp, FHO e professores Guilherme Souza e Clibson Santos por acreditarem em nosso potencial e proporcionarem a possibilidade de Santa Bárbara ser sede das Olimpíadas”, afirmou o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan.