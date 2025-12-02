1525 cestas básicas foram enviadas em 2025, beneficiando centenas de moradores

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do Fundo Social de Solidariedade, segue com a entrega de 525 cestas básicas fornecidas pelo Governo do Estado durante o mês de novembro e dezembro às famílias que necessitam do auxílio no Município. Desde o início do ano, a cidade recebeu 1.525 cestas básicas, fortalecendo as políticas públicas e ampliando o acesso à alimentação às famílias que mais precisam.

“Nosso muito obrigada à Cristiane Freitas, presidente do Fundo Social de São Paulo e primeira-dama do Estado, pela parceria, dedicação e olhar especial, por meio de ações e projetos que potencializam as políticas públicas do Município e garantem mais dignidade e qualidade de vida às famílias barbarenses”, disse a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Rizzo Piovezan.

As famílias estão retirando as cestas básicas no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) V, no Planalto do Sol; no CRAS II, no Jardim São Fernando; e nos NAS (Núcleos de Assistência Social) da Cidade Nova, Jardim Europa, San Marino e no Centro Social Urbano.

A ação faz parte de um conjunto de políticas públicas voltadas à superação da pobreza, promovida pelo Fundo Social de São Paulo em parceria com os municípios.