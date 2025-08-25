O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, entregou neste sábado (23) a reforma da Emefei “Profª Maria Augusta Canto Camargo Bilia”, localizada no Parque Planalto. A unidade escolar atende crianças com idades entre 4 e 11 anos. As melhorias contemplaram o reforço da fundação e da estrutura do prédio, a readequação completa da cozinha e dos sanitários, além de pintura geral e paisagismo, proporcionando mais segurança, conforto e qualidade no ambiente escolar.

O investimento total foi de R$ 617 mil, provenientes de recursos próprios do Município, reafirmando o compromisso da Administração com a educação de qualidade e a valorização dos espaços públicos.

Obra

“A reforma da Emefei ‘Maria Augusta’ é uma obra de extrema importância para toda a comunidade da região. Ali atendemos 350 alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental e temos também o Horto de Plantas Medicinais, projeto referência da nossa rede, premiado internacionalmente. Meus cumprimentos ao time da Secretaria de Educação e todos os profissionais da unidade. O trabalho de cada um é fundamental para o desenvolvimento do futuro da nossa cidade e do nosso País. Toda obra é importante. Porém, quando se trata de Educação, tudo é ainda mais especial”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

Prestigiaram o evento de entrega da obra o vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, os secretários municipais Tânia Mara da Silva (Educação), Patrícia Marques (Chefe de Gabinete), Rodrigo Maiello (Gestão Estratégica), André Cruz (Desenvolvimento Econômico), Cleber Canteiro (Meio Ambiente), Marcus Pensuti (Saúde), o diretor-superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Laerson Andia Junior, os vereadores Cabo Dorigon, Juca Bortolucci e Rony Tavares, os familiares da homenageada, Fernando Antonio Camargo Bilia, Vera Palmero Bilia e Rita Lourdes de Camargo Carmello, a diretora da unidade, Nilceia Coradi Octaviano, além de profissionais que atuam na escola, pais de alunos e moradores da região.