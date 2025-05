Santa Bárbara recebe nova edição do FÉstival: música, arte e experiências imersivas

Nesta sexta-feira (30), a partir das 18 horas, e sábado (31), a partir das 16 horas, Santa Bárbara d’Oeste recebe mais uma edição do FÉstival, evento que celebra as manifestações culturais de origem cristã com uma programação voltada para toda a família. Com entrada gratuita, o festival acontece no Complexo Usina Santa Bárbara e reúne shows de grandes nomes da música cristã, espaço imersivo, atividades recreativas para o público infantil e momentos de reflexão e convivência.

O FÉstival é uma realização da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, com correalização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).

Entre os destaques do palco principal estão nomes como Isaias Saad, Eyshila, Fhop Music e Lukas Agustinho, que dividem espaço com artistas da cidade e do entorno, como Clebão de Paula, Rubem Macedo e Reginaldo Alexandre. A programação completa está disponível abaixo.

“Acreditamos na cultura como ferramenta de transformação e acolhimento. O FÉstival é um espaço onde a fé, a arte e a convivência se encontram, promovendo um diálogo respeitoso e inspirador com valores de fé e esperança”, afirma Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Cenário cultural

“Cada vez mais Santa Bárbara d’Oeste demonstra o seu protagonismo no cenário cultural do estado de São Paulo. Com muita alegria, receberemos, pelo segundo ano, o FÉstival. Em 2024, reunimos mais de oito mil pessoas no Complexo Usina Santa Bárbara e a expectativa para 2025 é a melhor possível. Agradeço ao governador Tarcísio de Freitas pela confiança em nosso trabalho, proporcionando a oportunidade de Santa Bárbara d’Oeste promover, em parceria com o Governo do Estado, mais um lindo evento, de fé e de oração”, afirmou o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan.

Mais do que um evento musical, o FÉstival oferece ao público uma jornada de espiritualidade e reflexão. Um dos espaços mais marcantes da programação é o Espaço Imersivo – Vivência Cristã, que propõe uma experiência sensorial e artística inspirada nos milagres de Jesus Cristo, conectando o público à fé por meio da estética, da luz, do som e da narrativa.

O evento também contempla o público infantil com uma área dedicada às atividades recreativas infantis, com atrações como pintura facial, escultura em balões, oficinas de desenho, arco e flecha e badminton — tudo pensado para estimular a criatividade, a imaginação e o desenvolvimento motor das crianças.

Sobre o FÉstival em Santa Barbara

Voltado para as expressões culturais cristãs, o FÉstival teve sua primeira edição em 2023, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Para o ano de 2024, o evento foi expandido, com edições em Santa Bárbara d’Oeste, em abril, em Guaratinguetá, em julho, e em Votuporanga, em dezembro, além do espaço FÉstival Kids, com atividades voltadas para as crianças, no evento Summer Beats, que aconteceu em São Paulo no mês de setembro.

Serviço:

FÉstival Santa Bárbara d’Oeste – 30 e 31 de maio

30/5 (sexta-feira)

18h às 22h – Espaço Imersivo – Vivência Cristã

18h às 22h – Atividades Recreativas

18h – Rubem Macedo

19h30 – Lukas Agustinho

21h – Fhop Music



31/5 (sábado)

16h às 23h – Espaço interativo – Vivência Cristã

16h às 23h – Atividades recreativas

16h30 – Reginaldo Alexandre

18h – Clebão de Paula

19h30 – Eyshila

21h30 – Isaias Saad



Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

Classificação: Livre

