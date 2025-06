A atualização das cadernetas de vacinação nas escolas estaduais e UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Santa Bárbara d’Oeste durante o mês de maio teve mais de 6,2 mil doses administradas, sendo aproximadamente 900 nas unidades escolares e 5,3 mil nas unidades de saúde. A estratégia foi promovida pela Prefeitura, por meio das Secretarias de Saúde e de Educação, atendendo recomendação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde.

O objetivo foi ampliar o acesso e a cobertura vacinal, além de incentivar a cultura da imunização e disseminar ações educativas de saúde entre os estudantes. Durante o mês, profissionais de saúde fizeram a atualização das cadernetas de vacinação das crianças e adolescentes de 11 a 15 anos, nas escolas estaduais, conforme cronograma prévio. As instituições de ensino participantes receberam um termo de assentimento que deveria ser assinado pelos pais ou responsáveis, autorizando a administração das doses.

Além da vacinação nas escolas, no período, todas as crianças e adolescentes menores de 15 anos (incluindo quem não atualizou a vacinação na escola) compareceram à UBS mais próxima da sua residência, com a caderneta de vacinação e acompanhados dos pais ou responsáveis, para atualizar as suas vacinas.

No Município, as vacinas para todas as faixas etárias são disponibilizadas nas Unidades Básicas de Saúde, de acordo com o Calendário de Vacinação. Os horários de funcionamento das salas de vacina devem ser consultados em cada unidade, por telefone ou pessoalmente.