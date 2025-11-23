A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste inicia na segunda-feira (24) mais uma edição da Campanha Fique Sabendo. A ação, promovida pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com as prefeituras, ocorre no Município até o dia 10 de dezembro. O “Dia D” da iniciativa está programado para o dia 29 deste mês, sábado, das 9 às 15 horas, na Praça Central.

Coordenada pelo AMDIC (Ambulatório Municipal de Doenças Infectocontagiosas), vinculado à Secretaria de Saúde, a campanha tem como objetivo ampliar o acesso aos testes de HIV e Sífilis e conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce para início do tratamento e diminuição dos riscos de transmissão.

Os testes realizados por livre demanda e sem a necessidade de agendamento, serão ofertados no AMDIC, no Centro de Referência em Saúde da Mulher e no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) AD (Álcool e Drogas), além do “Dia D” na Praça Central, conforme cronograma abaixo.

Além dos testes gratuitos para diagnóstico, também haverá entrega de kits com preservativos e gel lubrificante íntimo para população de risco, distribuição de autoteste de HIV e de materiais informativos sobre as ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis). A ação tem como público-alvo a população em geral, mas com atenção especial ao público jovem, moradores de rua, usuários de drogas e pessoas LGBT+.

Durante a Campanha Fique Sabendo, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), os Complexos Regionais de Saúde e outros setores da Saúde também estarão mobilizados com a iniciativa, por meio de decoração especial alusiva ao tema, realização de salas de espera ativa e palestras nos grupos de promoção da saúde, sobre as ISTs e os serviços disponíveis na rede.

A Secretaria de Saúde ressalta que o AMDIC realiza ações de prevenção e testagem para diagnóstico das doenças durante o ano todo, de acordo com o horário de funcionamento da unidade. O setor está situado à Rua Teresina, 553, no Planalto do Sol.

Para mais informações, a população deve entrar em contato por meio dos telefones (19) 3454.8466, (19) 3455.2490 ou pelo Disk AIDS 0800-770-9160. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 16h30.

Serviço:

Campanha “Fique Sabendo” 2025 em Santa Bárbara d’Oeste

– AMDIC | Rua Teresina, 553, Planalto do Sol

De 24/11 a 10/12, de segunda a sexta-feira (exceto ponto facultativo e feriado), das 9 às 15 horas

– Centro de Referência em Saúde da Mulher | Rua Floriano Peixoto, 780, Centro (próximo ao Terminal Urbano)

Dia 25 de novembro, terça-feira, das 9 às 15 horas

– CAPS AD | Rua José Fernando Mollon, 245, Jardim Fernando Mollon

Dia 27 de novembro, quinta-feira, das 8 às 13 horas

– Praça Central (Dia D)

Dia 29 de novembro, sábado, das 9 às 15 horas