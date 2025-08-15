A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Educação e em articulação com outras secretarias e órgãos públicos, está reforçando as ações para garantir que crianças e adolescentes usem a tecnologia de forma ética e segura, sem abrir mão de experiências fundamentais para o desenvolvimento fora das telas.

A iniciativa envolve formação para professores, alunos e pais, uma parceria com a Polícia Federal, incentivo a brincadeiras tradicionais, programas de atividades físicas, reformas de áreas de lazer e aplicação do Protocolo Integrado de Atendimento a Crianças e Adolescentes em Situação de Violação de Direitos, documento oficial do Município que orienta a prevenção e o atendimento a casos de violência, incluindo situações digitais como cyberbullying, aliciamento e adultização precoce.

“O vídeo do influenciador e youtuber Felca sobre adultização jogou luz sobre um assunto muito importante. A gente faz tudo isso na Administração Municipal pensando nas nossas crianças. A inteligência artificial, as redes, a tecnologia vieram para não ter mais volta. Temos que preparar nossas crianças para que elas saibam discernir onde está o risco, onde estão as informações incorretas. Já estamos fazendo muito sobre isso, mas com esses novos passos, conseguiremos fazer de uma maneira mais elaborada”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Parceria com a Polícia Federal

Como parte das estratégias de proteção, a Prefeitura busca parceria com a Polícia Federal para trazer a Santa Bárbara o projeto Guardiões da Infância. A iniciativa tem como objetivo disseminar conhecimento sobre prevenção ao abuso sexual infantojuvenil e noções de cibersegurança, por meio de palestras e atividades socioeducativas para alunos, professores e famílias da rede pública e privada de ensino. O programa visa reduzir fatores de vulnerabilidade e fortalecer a proteção das crianças e adolescentes no ambiente digital e offline.

Reestruturação da Secretaria Municipal de Educação

A Prefeitura tem trabalhado na reestruturação e modernização da Secretaria Municipal de Educação, por meio de um projeto de lei que será enviado à Câmara. O plano envolve, dentre outras situações, questões sobre inteligência artificial.

“Tenho falado muito sobre quão importante é este processo de estruturar nossa Educação para atender, atualmente, o que ela precisa. Neste escopo, temos um especialista em inteligência artificial. Nós precisamos que um profissional que entenda profundamente deste processo nos ajude na capacitação de toda a rede de Educação, para que a gente traduza os mecanismos de defesa e preservação das crianças”, comentou o prefeito.

Tecnologia com responsabilidade

Desde 2021, os professores da rede municipal participam de formações sobre uso pedagógico de tecnologia, inteligência artificial e segurança online. As escolas também oferecem oficinas de informática para alunos do 1º ao 5º ano, conduzidas por monitores capacitados pela equipe pedagógica, com atividades conectadas ao currículo escolar e uma frente específica voltada à cidadania digital, abordando ética, respeito e cuidado no ambiente virtual.

O Município ainda recebe mentoria do Governo Federal para implementação do Currículo Digital, que será implantado integralmente até agosto de 2026, seguindo a legislação vigente sobre tecnologia educacional.

Rede de proteção ativa

No combate à violência digital e à exploração infantil, o Município atua em conjunto com Saúde, Assistência Social, Segurança, Conselho Tutelar, Ministério Público e Judiciário, seguindo o fluxo previsto no Protocolo Integrado de Atendimento às Crianças e Adolescentes em situação de Violação de Direitos, assinado em maio pelo prefeito Rafael Piovezan.

Professores e equipes escolares recebem orientações para identificar sinais de violência, entre eles cyberbullying, exposição indevida de imagem, adultização precoce e abuso sexual.

A busca ativa também é uma estratégia importante: ao identificar crianças em situação de risco, a rede aciona famílias, envolve diferentes secretarias e garante acompanhamento contínuo.

Estímulo ao brincar, à convivência e à vida ativa

Para equilibrar o tempo de tela com atividades presenciais, Santa Bárbara mantém programas como o Brinca SBO, a Colônia de Férias e campeonatos escolares, além de investir na reforma e revitalização de praças, quadras e áreas de lazer.

Outro destaque é o QualiVida, política pública que prevê o uso de áreas públicas do município para a prática de atividades físicas orientadas por professores, incentivando hábitos saudáveis e fortalecendo o uso dos espaços públicos como ponto de encontro e integração entre gerações.